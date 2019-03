Ya no necesitas un diario: Google lo está escribiendo por ti (sin que lo sepas)

No es ninguna novedad que el gigante de las búsquedas lo sabe casi todo sobre nosotros: quiénes somos, qué nos gusta, con quién nos relacionamos, dónde estamos e incluso a dónde vamos. Si tienes un móvil con Android, mejor que mejor. Sabe incluso con quién hablas, a quién mandas mensajes comprometedores, y puede ver tus fotos íntimas (si las hubiera).

Lo que no suele hacer es mostrarnos esa información tan valiosa que posee para que al menos también nos sea útil a nosotros. Pero parece que ha decidido hacer una excepción con Your Timeline, una nueva función de Google Maps que podría sustituir perfectamente a ese diario que llevas años escribiendo en balde.

“Your Timeline te permite visualizar tus rutinas en el mundo real, ver fácilmente los viajes que has hecho y, de un vistazo, los lugares donde pasas el tiempo”, describe un responsable de la compañía. “Si usas Google Photos, además, te mostraremos las imágenes que tomaste un día en concreto para refrescarte la memoria”. Qué atentos: se han tomado la molestia de ilustrar nuestro diario.

Esta información ya estaba en manos de Google, por supuesto, e incluso era posible consultarla a través del Historial de Ubicaciones, pero ahora tendremos la herramienta más a mano en el menú de Google Maps, tanto en la versión web como en la app para Android.

Solo la multinacional (y/o sus robots) y tú mismo (o cualquiera que te robe la contraseña) tendréis acceso a esta detallada crónica de tu vida, aunque Snowden reveló en cierta ocasión que los espías estadounidenses se mueven por los servidores de Google como Pedro por su casa.

Si no te hace especial ilusión que exista este diario, está en tu mano eliminar todas sus páginas o aquellas que te traen malos recuerdos. También puedes quitarle a Google el permiso para registrar tu localización que seguramente le diste sin ser consciente de lo que implicaba cuando configuraste por primera vez tu Android.

Esta opción y todas las que tienen que ver con tu privacidad están desde hace unos meses agrupadas en My Account, otro de los pasos que el gigante de internet ha dado últimamente en aras de la transparencia. Allí no solo puedes decidir si quieres dejar tus huellas sobre un mapa, sino también si te parece bien que Google guarde una lista de las webs que has visitado partiendo de su buscador.

Es otro volumen de esa biografía que se está escribiendo en los servidores de la multinacional de forma automática. Aquí se guarda cada consulta que realizas, incluso las que te avergüenzan o podrían meterte en problemas si salieran a la luz. Los vídeos de YouTube que ves en horas de trabajo también aparecen, salvo que le digas a Google lo contrario.

Tal vez estas herramientas te resulten útiles (si eres olvidadizo o despistado, por ejemplo), o puede que te parezcan una inadmisible invasión de tu privacidad. El caso es que hoy en día todos llevamos un móvil -demasiado- inteligente en el bolsillo y estamos cediendo una enorme cantidad de datos –muchas veces sin darnos cuenta– a Google, Apple, Facebook o la multinacional de turno.

Es el precio que pagamos por utilizar sus servicios, esos que consideramos gratuitos porque no se dan a cambio de dinero. ¿Vas a dejar ahora de hacerlo? Seguramente no, pero echarle un vistazo a las opciones de privacidad supone poco esfuerzo y te permite decidir qué cosas se incluirán en tu propio diario. Es una decisión que nadie debería tomar en tu lugar.