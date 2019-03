¿Es necesariamente malo que los niños estén en las redes sociales?

C. Otto | @ottoreuss | Madrid | 29/01/2018

Sucedió hace un par de semanas. En un evento sobre la importancia de enseñar a los niños conceptos básicos de programación, el actual CEO de Apple, Tim Cook, dejó una cosa clara: no le gustan demasiado las redes sociales, al menos para esas edades.

“No tengo hijos, pero tengo un sobrino al que pongo ciertos límites”, decía Cook. “Hay cosas que no permito: no quisiera que esté en una red social”. Más allá de que llame la atención que Cook sea el que decida si su sobrino debe estar o no en una red social (en vez de decidirlo los propios padres de la criatura), el CEO de Apple puso sobre la mesa un debate interesante y recurrente: ¿son perjudiciales las redes sociales para los niños?

Si tienes hijos y estás preocupado por lo que opina Tim Cook, te invitamos a que te relajes: no, las redes sociales no tienen por qué ser necesariamente perjudiciales para tu hijo. De hecho, aquí van algunos motivos por los que incluso pueden ser muy beneficiosas:

1. Puede hablar con su gente

No seamos nostálgicos: que a día de hoy nos comuniquemos más de manera online que offline es una de las mejores cosas que ha podido pasarle a nuestra generación y a las venideras. Podemos ponernos estupendos diciendo que la gente en el Metro va pegada al móvil, pero ¿desde cuándo es necesariamente bueno que tengamos que estar hablando con la gente que tenemos al lado si hay personas mucho más acordes a nosotros que están más lejos?

Puede que te escandalice que tu hijo se conecte a las redes sociales para hablar con sus amigos del colegio, pero es que son eso: sus amigos. ¿Qué puede tener de malo que recurra a internet para hablar con su gente cercana y no verse limitado a su espacio físico inmediato, en el que puede coincidir con personas que ni le van ni le vienen?

2. Puede conocer a gente

Lo bueno de las redes sociales es que no sólo le servirán para hablar con sus amigos. También le serán muy útiles si quiere conocer a gente nueva con la que compartir aficiones, inquietudes o simplemente interacción social.

3. Puede crear un círculo similar

Quizá no sea tu caso, pero conviene no olvidar que en el mundo hay cientos de miles de personas que, en su infancia, tuvieron dificultades de cualquier tipo para encontrar a personas como ellos, lo que les hizo sentirse diferentes, marginados o incluso aislados. Y precisamente por eso, internet es una ventana perfecta para que tu hijo encuentre a personas que no le hagan sentir un bicho raro de cara al resto.

Pero venga, hagamos un poco de abogado del diablo. No vamos a pintarte la vida de rosa, así que ahí van también algunos motivos por los que quizá las redes sociales podrían perjudicar el desarrollo normal de tu hijo:

1. Menos capacidad de adaptación

Que tu hijo hable con sus amigos es bueno, ya que no tendrá que verse limitado a su espacio físico inmediato, pero también puede tener una desventaja: que, con el tiempo, no sepa adaptarse a las situaciones sociales en las que no se encuentre cómodo. Y eso quizá sea un problema, ya que todos necesitamos hacernos hueco en situaciones de interacción social desfavorable.

2. Ansiedad/adicción

La adicción a las redes sociales, como tal, no existe. Lo que existe es la adicción en general, pero es cierto que tu hijo podría canalizarlo en este ámbito. Si está acostumbrado a comunicarse por redes sociales, su ausencia quizá podría generarle ansiedad. Ahí entrará tu papel, ya que deberás asegurarte de que pueda desenvolverse en otro tipo de circunstancias.

3. Ciberacoso

Lo bueno y lo malo de internet es que lo amplifica todo. Si tu hijo tiene problemas de adaptación social, en internet podrá encontrar a más personas como él, pero también se podría topar con aquellos que le complican la vida en el colegio. Y es cierto que si el 'bullying' en el entorno físico ya es perjudicial, en el online podría volverse un problema todavía más serio.