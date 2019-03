Música en streaming y vídeo sin publicidad: bienvenidos al nuevo YouTube

Hace tiempo que YouTube es una visita obligatoria en nuestra rutina diaria en internet. Según Alexa, la mayor plataforma de vídeos del mundo ocupa el tercer puesto mundial en visitas, solo por detrás de Google y Facebook.

En este sentido, parece lógico que el portal vaya evolucionando y no se quiera encorsetar únicamente como plataforma de vídeo online. Y así ha sido: en estos días YouTube está presentando dos novedades muy, pero que muy jugosas.

YouTube Music Key: la competencia de Spotify

La primera novedad de la plataforma llega muy fuerte: se trata de YouTube Music Key, el servicio con el que YouTube pretende competir nada menos que con Spotify. De hecho, esta nueva iniciativa tiene una pinta muy similar a la del rey del streaming musical: ofrece música sin anuncios, reproducción en segundo plano y, sobre todo, reproducción sin conexión, una serie de servicios que, a día de hoy, Spotify ofrece a sus usuarios de pago.

No le falta lógica al hecho de que YouTube apueste por un servicio así: al fin y al cabo, si ya es muchísima la gente que configura sus propias listas de reproducción y recurre a YouTube para dejar música de fondo, ¿no estaba tardando ya el portal en presentar una alternativa a Spotify?

Por el momento, lo poco que se sabe de YouTube Music Key es que tendrá un coste de unos 10 dólares al mes y que dispondrá de un catálogo de más de 20 millones de archivos.

Vídeo sin publi para usuarios de pago

La segunda novedad nos ha llegado de mano de la CEO de YouTube, Susan Wojcicki, que este mes ha anunciado que el portal está trabajando en una versión premium para aquellos usuarios que quieran librarse de una publicidad que, poco a poco, cada vez empieza a ser más molesta. La fecha de lanzamiento aún se desconoce pero, si hacemos caso de la rumorología, podemos pensar que esta nueva modalidad de YouTube podría estar lista a finales de 2014 o principios de 2015.

Aunque no parece que este servicio vaya a arrasar sí que parece lógico entender que se lleve a cabo, básicamente por dos motivos. En primer lugar, porque siempre se ha especulado con este tipo de posibilidades, ya que el aumento de tráfico y consumo de YouTube es impresionante y, aunque el porcentaje de usuarios de pago fuese ínfimo, podría representar unos ingresos importantes para el portal.

En segundo lugar, porque la publicidad de YouTube quizá empiece a ser molesta. Es cierto que desde el portal han sido muy cuidadosos con este tema y el aumento de la presencia publicitaria ha sido muy gradual, pero lo cierto es que quizá esté empezando a ser abusiva: los anuncios previos al vídeo, el anuncio que aparece en el segundo 10, el banner de la derecha, los vídeos patrocinados...

Al final es evidente que el usuario que no paga no parece tener demasiado derecho a quejarse, pero, si hay usuarios a los que no les importa pagar un dinero por librarse de la publicidad, ¿no sería interesante ver qué posibilidades de negocio trae este modelo? Eso es precisamente lo que van a averiguar en YouTube.