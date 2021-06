Miles de millones de contraseñas expuestas en la mayor filtración de la historia

Una contraseña en Internet ya no es sinónimo absoluto de seguridad, tristemente es así, si tenemos en cuenta eventos como el que hemos conocido ahora, y que ponen en evidencia que ya no es el método infalible que muchos creíamos. En esta ocasión nos hacemos eco de una “mega filtración” de datos con miles de millones de contraseñas filtradas, que han puesto en peligro a una gran parte de la población mundial de internautas. Lo peor es que parece que este tipo de fenómenos no han hecho más que empezar, y que la contraseña cada vez es menos relevante.

Una filtración sin precedentes

Algunas fuentes hablan de que se trata de la mayor filtración de datos de la historia, y que como consecuencia de ella se han visto comprometidas miles de millones de contraseñas. Concretamente habrían sido 8.400 millones de contraseñas las que se han filtrado en un archivo de texto plano con un peso de nada menos que 100GB. Este fichero una vez más se ha filtrado en la Deep Web, en uno de esos foros donde los hackers suelen intercambiar o vender este tipo de bases de datos con información valiosa.

Malware | Photo by Onlineprinters on Unsplash

Según CyberNews, esta amalgama de datos se alimentaría de numerosas filtraciones acaecidas en los últimos años, por lo que los datos acumulados en ese archivo de texto plano no solo pertenecería a una filtración masiva de datos, sino también a otras que se han ido produciendo y que se han juntado en este archivo de proporciones enormes. El nombre de esta nueva base de datos es “RockYou 2021”, un nombre que no se ha escogido al azar, ya que recuerda al de otra filtración masiva que ya se produjo en el año 2009.

Hacker | Antena3 Noticias

La fuente asegura que al existir muchos usuarios que utilizan la misma contraseña para varios sitios web o plataformas, el alcance del hackeo puede ser de varios miles de millones de cuentas en todo el mundo. Además contando con esas 100GB de contraseñas en texto plano los hackers pueden lanzar ataques en lote contra multitud de plataformas a la vez e ir probando en todas ellas las distintas contraseñas que se han filtrado en este archivo.

¿Qué hacer para estar a salvo?

La verdad que no hay una fórmula mágica por la que no podamos vernos afectados por este gran problema. Pero lo que sí es verdad es que podemos tomar algunas precauciones para no caer en la trampa. La primera de ellas evidentemente es cambiar la contraseña que utilizamos normalmente en varios sitios distintos. Y la segunda es activar la verificación en dos pasos en todas nuestras cuentas.

Con ella activada, aunque un hacker se haga con nuestra contraseña, tendrá que tener el teléfono móvil, el ordenador o una llave de seguridad a mano para poder entrar en ella, por lo que no basta solo saber la contraseña. Este es el método más efectivo para poder sentirnos protegidos incluso cuando sabemos que nuestras contraseñas vagan por la red sin ningún tipo de control tras una filtración.