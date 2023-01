Poco a poco vuelve la normalidad a Microsoft Office y Teams

Actualización

Microsoft ha anunciado en sus redes sociales que están revirtiendo cambios en la red que creen que están originando los problemas vividos en las últimas horas. Algo que estamos experimentando en primera persona. Ya que ahora sí que se puede acceder a documentos de Office colaborativos sin ningún problema, o a los chats de Microsoft Teams con total normalidad.

Mañana agitada para millones de usuarios en todo el planeta. Como sabéis de sobra, Microsoft Office o Teams son dos de las herramientas de ofimática más utilizadas del mundo, y hace unos minutos que los de Redmond han anunciado que están sufriendo problemas en su servicio, y que este no está funcionando apropiadamente. Lamentablemente estos problemas están dejando sin acceso a las herramientas básicas de Microsoft, y por tanto afectando de lleno a la productividad de miles de empresas en todo el planeta.

¿Qué está pasando?

Básicamente los programas y servicios de Microsoft que están basados en la nube no están funcionando bien, o directamente no están siendo operativos. Si accedemos a una hoja de Excel vemos como esta no se carga, siempre y cuando esté en la nube y en modo colaborativo. Lo mismo nos ocurre con Microsoft Teams, donde no es posible acceder a nuevos mensajes o hacer reuniones con otros miembros de las organizaciones. Vamos, que las herramientas de Microsoft se encuentran prácticamente inservibles por este problema.

Al menos la empresa tecnológica ha admitido hace unos minutos los problemas, anunciando que estaban investigando los problemas que están afectando a los servicios de Microsoft 365, que es la hasta hace poco conocida como Office. Por tanto, es evidente que hay problemas, y que estos deben ser graves, porque ha pasado ya más tiempo de lo normal en estos casos y parece que se están alargando esos problemas. Según la propia Microsoft, han identificado un problema de red y están revisando toda la telemetría para que puedan encontrar una solución lo más rápido posible.

Como decimos es un problema exclusivamente de los servicios en la nube de Microsoft, ya que, si utilizáis Office de forma local, con los archivos almacenados en el PC, no hay problema alguno y todo funciona normalmente. El problema es cuando ese archivo está en la nube, ya que es imposible acceder a él, sobre todo a las actualizaciones que haya sufrido desde que lo cerramos la última vez. Normalmente tanto los archivos de Office, como las conversaciones de Teams, se guardan localmente en el dispositivo desde el que nos conectamos.

De ahí que no tengamos problemas en ver todos los mensajes anteriores al incidente, y los contenidos dentro de los archivos, ya sean de Word, Excel y otras herramientas. El error viene cuando toca actualizar esos contenidos online, ya que los servidores no responden y se quedan intentando cargar eternamente. De hecho cuando entramos en una de sus herramientas de Microsoft 365, nos encontramos con el mensaje “Espere… todavía estamos cargando” y así va a seguir mientras no se resuelvan los problemas que nos han llevado hasta aquí.

Veremos cuánto tiempo más estaremos sin el software de Microsoft operativo a nivel online, es toda una incógnita. Por la experiencia previa en las caídas de servidores de otros gigantes, como WhatsApp, Facebook o Instagram, los problemas se podrían alargar durante varias horas más. Afectando a la productividad de muchas personas en todo el mundo, ya que la suite de Microsoft y Teams es junto a Google Meet la más utilizada del planeta.