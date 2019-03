Mejor que el pulpo Paul: ¿Cómo dan en el clavo las predicciones de Bing?

Bing no es, ni de lejos, el preferido de las búsquedas web, aunque está presente en el Spotlight de iOS y los ordenadores Mac, además de mantener importantes alianzas con Twitter, Trip Advisor, Yelp y otros servicios que, de alguna manera, integran los servicios de la herramienta de Microsoft.

¿Cómo hacer sombra a Google en este terreno? Harto complicado, aunque el gigante de Redmond lleva durante casi un año sacando pecho en un terreno que parece bastante interesante: adivinar las noticias del futuro. El buscador, que nació en 2009, tuvo durante el año anterior unos 13.000 millones de búsquedas mundiales, aunque lo que le ha granjeado una buena fama han sido sus aciertos en varios grandes eventos del año pasado.

En el Mundial de Brasil pusieron sus maquinitas a trabajar, con multitud de datos factuales, datos de sentimiento de aficionados en redes sociales y, seguramente, algún ingrediente secreto que no quieren desvelarnos.

Acertaron quince de los dieciséis partidos en los que se aventuraron a averiguar el ganador: solamente fallaron el partido por el tercer y cuarto puesto, en el que Holanda venció a Brasil por 3-0. No está nada mal, aunque vemos complicado que nos acierte una quiniela de quince, por el factor sorpresa... y por el negocio de las administraciones de juegos.

Más recientemente se han aventurado con los Globos de Oro y, 'voilà', de las seis categorías que soltaron una predicción se equivocaron en la de Mejor Comedia, que 'El gran hotel Budapest' venció superando a 'Birdman'. Y, para que no hablemos de la suerte del principiante, ya han hecho sus apuestas para los Grammy. Racionales y matemáticas, pero apuestas al fin y al cabo.

¿Cómo lo hace el equipo de Bing Predicts? Carlos de la Puente, de Microsoft España, explica que el secreto no está en el modelo, sino “en el gran volumen de datos que se manejan, no solamente de la web, sino también de los feeds de redes sociales que denotan el sentimiento de la gente respecto a un evento”.

Esto que parece algo difícil se consigue con un buen equipo de análisis matemático que da salida a las ingentes cantidades de Big Data que pasan por los servidores de la compañía.

Los datos provienen de la web, pero también se analizan los que vienen de dispositivos móviles, Xbox y de los ecosistemas de terceros en los que Bing está integrado (entre los que destacan los citados productos de Apple, pero también el Kindle Fire de Amazon). También tienen previsto incorporar los procedentes de Cortana, su “Siri particular” para Windows Phone y el futuro Windows 10.

Esta herramienta no la aplican solamente a eventos deportivos y culturales, también lo han hecho con buen resultado en el referéndum escocés o en las últimas elecciones legislativas en Estados Unidos. Con el año movido de elecciones que nos espera quizá los modelos estadísticos de Bing podrían arrojar un poco de luz entre tanto sondeo, aunque el panorama no sea a cara o cruz como en EEUU. Sin embargo, desde la división española no dan fechas para el desembarco de las predicciones en nuestro país

En tecnología para 2015 Microsoft cree que va a ser el año del Apple Watch en todas las regiones analizadas y que los wearables van a estar en la mayoría de búsquedas. En esta dirección puedes ver las predicciones completas para este año ¿Acertarán también?