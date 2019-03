La Policía Nacional vuelve a alertar sobre el peligro del viral de Momo

El fenómeno viral de 2018, Momo, vuelve a estar en la palestra informativa cada dos por tres, ya sea por su supuesta aparición camuflada en vídeos infantiles de YouTube o bien porque, presuntamente, sirve como aliciente para que algunos jóvenes se suiciden.

Sea de una manera o de otra, la Policía Nacional ha advertido sobre el uso de Momo, y lo ha hecho con especial contundencia con consejos para no propagarlo.

En el post que han subido a su cuenta de Facebook hacen especial hincapié en que los padres deben estar supervisando el contenido que los más pequeños ven en plataformas de vídeos, como YouTube, ya que, según informa la Policía, “los ciberagentes de la Policía Nacional están analizando en este sentido diferentes vídeos, algunos de ellos de carácter infantil y a los que se les ha añadido un supuesto mensaje de Momo que podría llegar a ser peligroso, sobre todo para los más pequeños”.

Ademas, la Policía también da un consejo básico a la hora de no difundir bulos, como es el caso de Momo. “Es también fundamental NO COMPARTIR ningún vídeo o fotografía en el que se haga referencia a este viral, para no ser nosotros mismos quienes ayudemos a propagarlo aún más”, explican en el post de Facebook.

En esta misma línea también ha informado la Policía de la ciudad de Miami, lugar donde un niño de 11 años se suicidó la semana pasada tras, supuestamente, haber seguido los pasos de un “Momo Challenge” que le había llegado por las vías habituales por donde solía navegar por internet.

Según los padres del menor, en las últimas semanas no dejaba de hablar de un tal “Momo”, por lo que la Policía lo estaría investigando en relación con dicha imagen.