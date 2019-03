El joven que frenó Wannacry no quiere ser conocido: “Estoy harto de la fama”

Se convirtió en un héroe, pero muy a su pesar lo ha acabado pagando caro: ahora se lamenta de que, por culpa de varios medios británicos, todo el mundo sepa quién es y quiera contactar con él. Porque él no quiere saber nada de eso.

Y es que en apenas una semana su vida se ha complicado de una manera imprevista. A sus 22 años, su nombre y su foto están en las pantallas de todo el mundo, a pesar de que había permanecido en el anonimato y así quería seguir. Una presión tremenda para un joven cuyo único 'delito' fue saber frenar un virus.

Todo comenzó hace semana y media. El virus Wannacry hacía estragos en medio mundo, sobre todo en las sedes de grandes compañías (Telefónica en España, por ejemplo) e incluso en instituciones públicas, como los hospitales de gran parte de Inglaterra, que tuvieron que paralizar sus servicios e incluso cancelar o trasladar operaciones. Muchos veían comprometida su seguridad, y lo peor era que casi nadie sabía cómo para el ataque.

Al menos, hasta que llegó él. Un joven informático británico de 22 años se puso a investigar el 'ransomware' y descubrió que apuntaba a un dominio. Resulta que, cuando Wannacry atacaba, intentaba conectarse a esa página, y si lo hacía con éxito el virus dejaba de actuar.

Dicho y hecho. Nuestro protagonista decidió comprar el dominio por menos de 11 dólares y lo puso a funcionar. Fue así como una parte de los ataques fueron mitigados. El joven no había evitado el ciberataque, pero sí había conseguido frenarlo, convirtiéndose en poco menos que un héroe para las grandes compañías de medio mundo.

Ofertas de empleo por todas partes

Tras este hecho, el británico de 22 años se hizo famoso a nivel mundial. No sólo se le consideraba un auténtico héroe, sino que un sinfín de grandes compañías a nivel mundial manifestaron estar interesadas en contratarlo. Él ya trabajaba en una empresa de ciberseguridad, pero estaba claro que ante sus ojos se estaba presentando una oportunidad histórica de aumentar tanto su reputación como sus ingresos.

Sin embargo, algo 'fallaba': él no quería que se supiese su identidad. Prefería mantenerse anónimo y –aparentemente– hacía caso omiso a las ofertas de empleo que le llegaban. Todo el mundo quería saber quién era, pero él pasaba del tema.

Todo marchaba bien para nuestro protagonista hasta principios de esta semana. Los tabloides británicos consiguieron identificarle y llenaron sus portadas con su nombre completo y sus fotos. El gran héroe de la historia informática reciente ya había sido identificado y su popularidad crecía a un ritmo exponencial en apenas unas horas.

Pero él está harto. Según ha contado en su cuenta de Twitter (que no vamos a enlazar para respetar su deseo de privacidad), no quiere saber nada de este asunto: “Estoy harto de la fama, no quiero ser conocido. Ahora me tendré que mudar”, se lamenta.

Además, el joven ha criticado muy duramente a los medios que han puesto su nombre en portada: “Son muy invasivos. No les interesa la historia; sólo les interesa conocer hasta el último detalle de la persona que hay detrás y no han dudado en conseguirlo”.

Al final, entre unos y otros han conseguido que un auténtico héroe acabe harto de su fama por las injerencias de los medios. Esperemos que no acabe arrepintiéndose de su hazaña...