¿Hay algún candidato serio a ser el Spotify de los libros?

Pese a que aún son mayoría los fieles a los libros de papel, aquellos que adoran la textura de sus páginas y el olor que desprende una nueva adquisición, son muchas y muy variadas las plataformas que han salido a escena para contentar el apetito lector de quienes prefieren degustar las buenas historias en sus smartphones, tabletas o e-readers.

Aunque la venta de libros electrónicos se ha estancando en los últimos meses, quienes se decantan por leer en sus dispositivos móviles o combinarlos con el papel todavía añoran la llegada de un servicio que, como ocurre con la música y Spotify, les permita suscribirse para devorar cuantas más obras mejor. Bien porque aún son demasiado recientes, bien porque resultan excesivamente caras o porque no tienen en sus archivos los últimos títulos de los autores más laureados, el caso es que ninguna de las plataformas que aspiran a convertirse en el Spotify de los libros ha conseguido despuntar.

Uno de los primeros proyectos españoles a los que se colgó esa etiqueta fue Nubico. Esta plataforma de suscripción surgió en septiembre de 2013, fruto de la colaboración entre Telefónica y Planeta-Círculo de Lectores. Su oferta era la de leer todos los libros que puedas por solo 8,99 euros al mes. La limitación, a diferencia de como pasa con Spotify, es que son los libros de su catálogo, que ascienden a unos 10.000.

Además de acceder desde el ordenador y desde su 'e-reader', los suscriptores de Nubico pueden acceder a sus libros desde la aplicación que está disponible para iOS y Android. Recientemente, la plataforma ha incorporado una selección de 40 revistas que sus usuarios 'premium' también pueden leer desde cualquier parte.

Alcanzaron además acuerdos con fabricantes como BQ para incluir la aplicación en sus dispositivos, y también Movistar incluía Nubico Premium en algunas de sus ofertas. Con todo, la plataforma no ha conseguido aún ser tan rompedora en su sector como Spotify lo es en el suyo, aunque todavía tiene margen para hacerlo.

Fuera de nuestro país el gigante tecnológico Amazon, que algo sabe de libros electrónicos, parece también dispuesto a conquistar a los lectores que prefieren el 'e-book'. En noviembre del pasado año lanzó su tarifa plana de libros, Kindle Unlimited. Su gran baza, al menos en el mercado español, no es su precio. Los de Jeff Bezos optaron por establecer un coste algo más elevado que sus competidores (9,99 euros) porque quizá pensaron que los usuarios estarían dispuestos a pagar algo más por acceder de forma ilimitada a un catálogo de más de 750.000 títulos.



Kindle 3 | Fuente: Zhao ! en Flickr

Es demasiado pronto para decir si estaban o no en lo cierto. Lo que sí sabemos a ciencia cierta es que, al igual que el resto de la plataformas, Kindle Unlimited permite acceder a todos los libros desde cualquier dispositivo, ya sea fabricado por Amazon o no (en el caso de los dispositivos con iOS y Android, a través de la app de lectura de Kindle). Eso sí, como apuntan en su página web, los libros no están en la nube, sino que los usuarios deben descargarlos en su smartphone, su tableta o su e-reader para leerlos.

Otro de los que ha apostado por tirar sus precios al alza es Skoobe. A pesar de contar con un catálogo mucho más reducido que el del resto de aspirantes, ya que tan solo tiene 5.000 títulos en castellano en su catálogo, sus creadores no han dudado en fijar en 9,99 euros el precio de su tarifa plana.

Después del éxito cosechado en Alemania, la compañía decidió aterrizar en el mercado español el pasado mes de octubre, y no parece haberlo hecho con buen pie. Quienes ya lo han probado aseguran que su catálogo deja mucho que desear. No obstante, su gran baza respecto al resto de servicios no parece ir mal encaminada: Skoobe permite a sus usuarios 'premium' disfrutar de sus libros incluso cuando se encuentren sin conexión ¿Será suficiente para convencer a los lectores españoles que no echan de menos el tacto del papel?

Por último, nos encontramos con 24Symbols, que tras cinco años de andadura parece dispuesto a cambiarlo todo. Esta plataforma nacida en España, que lanzó su primera versión en 2011 (incluso antes de que el número de lectores de e-books comenzase a despuntar) se ha propuesto conquistar el mundo estadounidense del libro electrónico.

A día de hoy, dispone de un catálogo de 200.000 títulos y ya cuenta con casi un millón de suscriptores dispuestos a pagar una cuota mensual de 8,99 euros para leer de forma ilimitada.

No obstante, en el precio no reside la principal ventaja que destacan sus creadores. La principal diferencia respecto a sus competidores es la tecnología que han logrado desarrollar. Su aplicación está disponible para iOS, Android y web, y no es necesario descargar los libros. Están en la nube, por lo que podemos acceder a ellos en cualquier momento y desde cualquier dispositivo.

Además, pretenden que se convierta en una plataforma social, de tal forma que podamos compartir en Facebook y Twitter con nuestros amigos lo que estamos leyendo ¿Os recuerda a Spotify?