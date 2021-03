Los 'hackers' multiplican los secuestros de ordenadores a través de servidores de Microsoft

El secuestro de los ordenadores del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) ha servido para que millones de personas de nuestro país hayan tomado conciencia de los peligros a los que nos enfrentamos cuando no se toman medidas apropiadas de seguridad en ordenadores y smartphones, o cuando nos confiamos ante un SMS o un email que nos llega de un remitente desconocido y, sin reparar en sus consecuencias, interactuamos con un malware que llega adjunto.

Este tipo de ataques son los más peligrosos porque no solo dejamos de tener control sobre los nuestros equipos, sino que los ciberdelincuentes aprovechan para cifrar toda la información, robarla en muchos casos y eliminarla finalmente si no accedemos a sus peticiones y no pagamos la cantidad de dinero que suelen exigir.

El caso es que los investigadores de seguridad han detectado en las últimas semanas todo un rosario de amenazas de ransomware que se han puesto en marcha de forma cada vez más acelerada, alrededor de una falla de seguridad detectada en los servidores de Microsoft Exchange. Ni qué decir tiene que en esa plataforma se aloja buena parte de la información sensible, no ya de millones de usuarios, sino también de decenas de miles de empresas, organizaciones y organismos públicos.

Tras desinfectarse, vuelven a estar comprometidos

Lo más inquietante de lo ocurrido con este error es que muchos de los ataque sufridos a esos servidores se corrigieron a través de actualizaciones en un primer momento, pero una segunda ola está volviéndolos a reinfectar. Hay que tener en cuenta que con la primera vez, los especialistas calculan que unos 100.000 servidores de Microsoft Exchange fueron infectados tras no llegar a tiempo para instalar los updates oficiales que los evitaban.

BlackKingdom ransomware on my personal servers. It does indeed encrypt files. They exclude c:\windows, however my storage drivers were in a different folder and it encrypted those... meaning the server doesn't boot any more. If you're reading BlackKingdom, exclude *.sys files pic.twitter.com/nUVUJTbcGO