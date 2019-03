Google recibe 18 solicitudes al segundo para que retire un enlace

Reconozcámoslo: a todos nos gusta buscar nuestro nombre en Google. Y, quien más o quien menos, todos, absolutamente todos, lo hemos hecho.

Sin embargo, hay veces en las que el hecho de que tu nombre salga en Google no es una noticia demasiado positiva, precisamente. Una de ellas, la más clara, es que aparezcas en algún enlace que pueda hacer peligrar tu imagen social. Y para solucionar este problema se instauró en su momento el 'derecho al olvido'.

La otra ocasión en la que no te gustará aparecer en Google es que alguien esté violando tu propiedad intelectual o derechos de autor y decida colgar en internet algo que es tuyo pero para cuya difusión no has dado ningún tipo de permiso a nadie. Es decir, que consideres que alguien te ha pirateado.

18 solicitudes al segundo

Y esa es una de las principales batallas en las que ahora mismo se encuentra instalada la compañía del buscador. Según cuentan en TorrentFreak, Google recibe nada menos que 18 solicitudes cada segundo para que elimine varios enlaces que el perjudicado considere que son ilegales en cuanto a la difusión gratuita.

La pregunta parece lógica: ¿qué hace Google con estos enlaces denunciados? Como siempre, dependerá de cada situación. Y es que, frente a que son muchas las personas que acusan a Google de retirar cualquier enlace aunque el número sea ínfimo, lo cierto es que desde la compañía de Mountain View siempre se ha asegurado que intentan borrar el menor número de enlaces, sólo eliminables con una orden judicial.

Motivos para no borrar los enlaces

Sin embargo, hay dos situaciones básicas en las que Google decide no borrar nada. La primera sucede en aquellas ocasiones en las que el buscador entiende que, aunque un tuit determinado pueda ofender a un numero de personas medianamente alto, en realidad no está cometiendo ningún tipo de delito ni están infringiendo ningún tipo de derecho.

La segunda, ante la recurrencia cada vez más alta de los políticos y todo tipo de personalidad famosas, acontece cuando una personalidad, amparándose en el famoso 'derecho al olvido', solicita al buscador que retire todos aquellos enlaces en los que dicha persona se vea hasta cierto punto agraviada.