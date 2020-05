La seguridad online es un tema importante desde los inicios de la world wide web, desde que los usuarios empezamos a visitar sus páginas para buscar información, servicios o lo que fuera. Con el paso de los años, y de las décadas, nuevos dispositivos de nuestro hogar se han unido a los ordenadores, por lo que la amenaza se hace cada vez más grande. No es lo mismo que un hacker asalte el programa que abre y cierra las cortinas, a que decida hacerse con el control de un termostato o de las cámaras de vigilancia que tenemos instaladas.

Es por eso que, a día de hoy y mientras nadie invente un sistema de seguridad más infranqueable, la verificación en dos pasos es el método más efectivo con el que contamos para bloquear el paso a los intrusos. Uno capaz de un blindaje extra que viene tras escribir el usuario y la contraseña y que solo podemos llevar a cabo nosotros, bien con el número de teléfono, de una app autentificadora o de una llave de hardware.

Google es de esas compañías que más blindaje pone a sus servicios, con verificación en dos pasos para cualquier plataforma que utilicemos de ellos. Ayuda bastante que todo se gestione a través de una única cuenta de correo electrónico, lo que hace que la práctica totalidad de su ecosistema se mantenga a salvo con un simple click en los ajustes de la cuenta.

Desde mayo, obligatorio en algunos servicios

Es por todo lo anterior que los de Mountain View comunicaron a algunos de sus usuarios que, a partir de la primavera, todas las cuentas de sus dispositivos Nest tendrían que activar, de forma obligatoria, la verificación de dos pasos. Este aviso se debe a que no todos los clientes de esos dispositivos inteligentes disponen de una cuenta de Google, ya que algunos son heredados de cuando la firma no pertenecía al gigante del buscador.

Titan Security Keys de Google | Google

De todas formas, tanto unos como otros, con o sin cuenta de Google, tendrán que activar la verificación de dos pasos de manera inmediata y obligada. Tanto es así que en una publicación de hace escasas horas, avisan de que desde hoy mismo se inicia un nuevo procedimiento de inicio de sesión donde el usuario "recibirá un correo electrónico de accounts@nest.com con un código de verificación de seis dígitos que se ingresará para iniciar sesión correctamente [...] sin este código, no podrá iniciar sesión". También, Google invita a que aquellos usuarios que mantienen sus cuentas originales de Nest, migren a alguna de Google cuanto antes.

Este imperativo por parte de la compañía no es nuevo porque en los últimos años ha realizado numerosos movimientos que tienen que ver con la seguridad y la implantación de la verificación en dos pasos en numerosos servicios. No solo los suyos, sino los de otras compañías a través de soluciones de hardware como son las Titan Security Key que blindan cualquier dispositivo, cuenta (nubes, plataformas de vídeos, redes sociales, etc.) o plataforma para que solo nosotros podamos entrar sin temor a que un hacker nos robe nuestras credenciales de acceso.