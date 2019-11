Los de Mountain View no solo cuentan con el buscador de Internet más popular del mundo, una división de hardware potente o el sistema operativo móvil más utilizado del mundo junto a decenas de apps. También es uno de los máximos impulsores de la inteligencia artificial y de su aplicación a multitud de campos en los que puede ser importante. Hoy hemos conocido una curiosa iniciativa, en la que el gigante de Internet ha colaborado con la banda Queen, y UMG para crear una interesante app destinada a conocer cuánto se asemeja nuestra voz a la del legendario líder de la banda británica.

Freddiemeter, la app para compararte con Freddie Mercury

La inteligencia artificial es eso, una inteligencia creada a partir de un algoritmo que bebe de miles de fuentes de conocimiento, gracias a las que puede tener un pensamiento y raciocinio propio, o al menos eso es lo que intentan ofrecer los desarrolladores con creaciones como esta que ha desarrollado ahora Google junto con Queen y los sellos discográficos que cuentan aún con los derechos de las canciones de la banda. La app, llamada Freddiemeter, ha sido creada para comprobar en tiempo real si nuestra voz cantando es parecida a la de Mercury, o por lo contrario no nos parecemos prácticamente en nada.

Freddiemeter | Tecnoxplora

La aplicación nos permite cantar hasta cuatro canciones de Queen en las que debemos emular la voz de Freddie Mercury, no hacerla a nuestra manera, sino intentar simular su voz. Con cada una de las canciones que cantemos recibiremos una puntuación de cero a diez que nos dirá hasta qué punto nuestra voz se parece a la de Freddie Mercury. Las canciones que podemos cantar en esta app son auténticos himnos de la banda, como son Bohemian Rhapsody, Don't Stop Me Now, Somebody To Love y We Are The Champions.

Desde Google aseguran que FreddieMeter utiliza nuevos modelos de aprendizaje automático para el dispositivo. Estos modelos han sido alimentados con la voz original del cantante de Queen, así como en otras voces que han imitado su voz con más o menos talento. Con toda esa información la app es capaz de darnos un veredicto bastante cercano a la realidad de nuestro talento para simular la voz de Freddie Mercury. Detrás de esta app también hay un buen propósito, ya que esta nos animará a donar dinero a la Mercury Phoenix Trust, que lucha contra el SIDA en todo el mundo, enfermedad que causó la muerte del cantante a comienzos de los años 90.

La aplicación se puede utilizar a través de cualquier navegador web en la página que ha creado Google. Solo tenemos que elegir la canción que más nos guste, o que creamos que podemos cantar mejor, y comenzar a disfrutar. Por supuesto, si tu ordenador no tiene micrófono, no vas a poder hacer la prueba, algo que no es problema en los dispositivos móviles. Así que es el momento de animarse y probar si nuestra voz se acerca, aunque sea lo mínimo a la leyenda que ya es Freddie Mercury.