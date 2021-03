Google Fotos se actualiza con novedades en su versión web

La aplicación de fotos de Google es la más utilizada en el planeta a la hora de guardar nuestra galería de fotos en la nube. Aunque está por ver qué pasará a partir de este verano cuando su servicio estándar deje de ser completamente gratuito. Un Google Fotos que cuenta con una versión web muy útil y eficiente, y que como hemos conocido ahora está recibiendo interesantes novedades, tanto visuales como estructurales. En un movimiento que parece querer llevar a esta versión alguna de las últimas novedades que han llegado a las versiones móviles en los últimos meses.

Nueva pestaña explorar

Hace unos meses conocíamos que estas novedades se estaban probando por parte de Google, y ahora comprobamos que son muchos los usuarios que están recibiendo esta actualización, o más que recibir, están teniendo acceso a ella cuando entran en la web del servicio de fotos. Se trata de un nuevo diseño de la interfaz, que es más sencillo de utilizar y que como decíamos antes tiene más cosas en común con la versión móvil de la aplicación. Esto quiere decir que ahora vamos a tener la posibilidad de acceder a la nueva pestaña de Explorar en la parte izquierda de la pantalla, con un nuevo botón que se ha añadido.

Esta sección básicamente tiene la misma finalidad de la pestaña “Buscar” que tenemos en los móviles. En ella tenemos acceso a una gran variedad de contenidos y funciones relacionadas con nuestra cuenta de Google Fotos. Podemos ver en este lugar tanto a las personas que ha reconocido la plataforma dentro de nuestras fotos, y así solo acceder a aquellas en las que aparecen, fotos de lugares concretos, de cosas y objetos, así como acceder a un gran número de accesos directos a diferentes funciones de la aplicación. Por tanto es una manera diferente de acceder a los distintos contenidos que nos proporciona la app de forma activa.

Otra de las novedades que han llegado a la app online es la adición de las fotos y contenidos favoritos también a este menú lateral izquierdo. De esta manera se da más visibilidad a esta sección en la que se añaden todas esas fotos que hemos marcado como nuestras favoritas en la aplicación, ya sea en esta versión web o en la móvil. Ahora la versión web de Google Fotos es bastante sencilla, y básicamente nos permite hacer búsquedas desde la barra, así como acceder a algunas utilidades o acciones en la parte izquierda.

Como es habitual, y más siendo novedades de la versión web, no están sujetas a actualizaciones, por lo que no hay una garantía sobre cuándo vamos a poder acceder a estas novedades. Porque lo normal es que dependa de cambios en el propio servidor de Google, por lo que mientras eso no se produzca no veremos los cambios. Son cambios lógicos y esperados, ya que lo normal es que esta versión web vaya asumiendo los cambios de diseño y estructurales de las versiones móviles, que son las que marcan el camino a seguir.