Google Discovery está introduciendo un indicador de 'me gusta' en la publicaciones

Google es una empresa que tiene de todo: mapas, email, compras, información de negocios, un buscador, calendarios, recordatorios, plataformas de videollamadas, vídeo y música... pero hay algo que se le ha escapado siempre y que no ha conseguido conquistar: contar con una red social propia capaz de hacer frente a gigantes como Facebook, Twitter, Snapchat, etc.

Google+ fue lo más parecido a una red social que tuvieron los de Mountain View, en la que era posible ir publicando buenas nuevas sobre nuestra vida, con fotos, vídeos, enlaces y comentarios de todo tipo interactuar con lo que denominaba como círculos. Todos recordamos lo que ocurrió con ella y cómo al final los norteamericanos tuvieron que dar su brazo a torcer y cerrarla a cal y canto.

Discover muestra los likes que conseguimos

Así lo han comenzado a reportar algunos usuarios en sus redes sociales, que están viendo cómo en Google Discover algunas de las publicaciones que les aparecen, lo hacen con una indicación de me gusta por parte de usuarios que han interactuado con su contenido. Como podéis ver en la imagen adjunta al tuit que tenéis justo aquí debajo, esas reacciones adquieren un aspecto de corazón que se vuelve de color rojo cuando otro usuario pulsa sobre ellos.

Google discover now shows how many people pressed "Like" on an article. Before that there was only the heart icon and before that the toggle thing@ArtemR @CaschysBlog pic.twitter.com/6ozOcKgA2R