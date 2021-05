Google Drive permitirá bloquear a usuarios que abusen del SPAM

Ayer Google inauguraba el Google I/O de 2021 celebrado en Mountain View. Una conferencia que reúne a los principales desarrolladores del ecosistema de Google, y que se extenderá hasta mañana. Y como podéis imaginar el software es el principal contenido que está generando titulares estos días. Desde el nuevo Android 12 a otras apps de Google, como es el caso de Drive, la plataforma de almacenamiento en la nube de los de Mountain View. Ahora hemos conocido que la plataforma va a estrenar una nueva función que muchos vamos a agradecer, porque nos permitirá acabar con un tipo de SPAM que se ha hecho popular en la plataforma en los últimos tiempos.

Podrás bloquear a otros usuarios

Uno de los aspectos más interesantes y productivos de Google Drive es que podemos trabajar colaborativamente, y editar documentos con otras personas. Además podemos compartir carpetas enteras o archivos independientes con otras personas que tengan una cuenta de Google. Solo tenemos que introducir su cuenta de correo para que esta persona pueda ver nuestros archivos en su carpeta de Drive. Pero esto que es tan cómodo a veces puede llevarnos a recibir SPAM de una manera diferente a como ocurre en el correo electrónico. Ya que estos “spammers” introducen correos electrónicos aleatorios, o extraídos de bases de datos robadas, para poder enviarnos documentos y carpetas a nuestras cuentas, que no queremos para nada. Y lo que es peor, que en algunos casos podrían contar con malware o un virus que infectaría a nuestro ordenador o móvil.

La nueva función de Drive | Google

Ahora lo que ha anunciado Google es que se va a poder limitar la acción de estos spammers en nuestra cuenta de Google Drive. Ya que vamos a tener la posibilidad de seleccionar a uno de esos contactos que consideramos que son SPAM y bloquearlos directamente. De esta forma ninguno de sus contenidos se compartirá con nuestra cuenta, y lo más importante, estos usuarios no podrán enviarnos sus documentos infectados o que no nos interesan a nuestra cuenta. De hecho cuando bloqueemos a esa persona, no solo le impediremos que pueda acceder al envío de estos documentos, sino que pueda interactuar con nosotros en otros productos de Google que tengan características colaborativas.

De momento es una función como es habitual no estará disponible para todos los usuarios, y estos lo irán recibiendo en los siguientes meses según la región. Otra de las mejoras que ha anunciado Google Drive es un motor de búsqueda mejorado. Tanto que será mucho más sencillo encontrar lo que buscamos. Ya que es verdad que actualmente la búsqueda está bastante limitada, al nombre del archivo o carpeta y poco más. Es de esperar que en las próximas horas vayamos conociendo novedades acerca de qué novedades llegarán a las distintas aplicaciones de Google en los próximos meses, como hemos conocido de Google Maps o Google Fotos, que ayer también desvelaron interesantes mejoras. Un Google I/O que sin duda ha estado protagonizado por Android 12, un sistema operativo que va a sufrir su mayor revolución en años.