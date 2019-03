Google te dirá cuándo están llenos los bares y restaurantes

El imperio de Google sigue expandiéndose bocado a bocado. Como otras compañías tecnológicas, cada vez tiene más información sobre los usuarios y sobre la realidad que estos pintan. Así ha podido sacar funcionalidades tan útiles como la determinación del tráfico en tiempo real, que aparece en Google Maps. Otra de las utilidades que ha puesto en funcionamiento el gigante de las búsquedas es la previsión de cuánta gente habrá en un sitio a lo largo del día y de la semana.

La novedad ha aparecido este verano y tiene vocación expansiva. Su objetivo es mostrar a qué horas, cada día de la semana, acude más público a un comercio o local, del tipo que sea. Al buscar el nombre del establecimiento en Google desde el móvil (la funcionalidad aún no está disponible desde el navegador de un portátil o sobremesa) aparece la información de la página de Google + del lugar en cuestión. Entre los datos que ofrece el perfil están algunas fotos, la ubicación en el mapa, los horarios, las reseñas y, desde hace poco, un diagrama que muestra con ayuda de torres rectangulares azuladas si la hora punta es a las nueve de la noche o a las tres de la tarde.

Por defecto aparece el día de la semana en que estás, pero puedes seleccionar cualquier otro día. Así, se puede ver con antelación cómo de concurrido está el sitio durante el fin de semana y a qué horas conviene acercarse. La idea es que se reduzcan las esperas y que la gente esté más informada; si va a estar esperando 40 minutos a las puertas de un restaurante, que lo sepa antes de ir.

Google obtiene estos datos a través de la señal GPS que emiten millones de smartphones que tienen Google Maps. No todos los móviles llevan instalada la aplicación, pero sí una gran parte de ellos y a la compañía le sirve con esta aplastante mayoría para hacer estimaciones con una precisión aceptable. La obtención de datos del tráfico en tiempo real también está basada en esta técnica. Google registra las señales GPS que le envían periódicamente los terminales que se encuentran en las carreteras y si observa que muchos de ellos reducen la velocidad estima que hay un atasco.

En este caso el sistema es parecido, solo que en lugar de determinar una situación que se está produciendo, Google hace previsiones. La compañía registra cuántos smartphones hay en un sitio a una hora determinada y cuánto tiempo permanecen. Teniendo en cuenta los datos que tiene de semanas, meses y años es capaz de predecir que a las doce de la mañana del sábado, en el supermercado de la esquina habrá más gente que a la una.

Por el momento solo está disponible la información para los sitios más concurridos, es decir, los que Google –con sus datos– sabe que están más concurridos. El Bar Pepe puede decir que tiene mucha clientela y que quiere que le pongan la estadística en su página de Google +, pero si la compañía no ha detectado suficientes señales GPS que envían datos desde su local no tiene nada que hacer. Una de dos: o su clientela pasa en su mayoría de los 80 y apenas usa smartphones (lo cual no dice mucho en favor del futuro del bar) o son unos fanáticos de la privacidad y siempre tienen desactivada la ubicación.

Lo más probable, sin embargo, es que el Bar Pepe tenga menos público que los locales cuya estadística de popularidad se muestra en Google +. ¿Por qué querría tener el Bar Pepe esos datos? Al fin y al cabo se trata de información sobre la marcha del negocio y, sobre todo, una comparación con la competencia.