El Gobierno quiere que apps como WhatsApp o Telegram paguen la tasa de operador en España

No es la primera vez que escuchamos este tipo de informaciones relacionadas con las apps de mensajería en nuestro país. Ya en su momento con la debacle del envío de mensajes SMS y las llamadas tradicionales que ahora mayoritariamente hacemos mediante apps como WhatsApp, los operadores reclamaron igualdad de trato y que apps como esta o Telegram tuvieran que pagar una tasa de operador. Y parece que el Gobierno de España estaría barajando ahora esa posibilidad, como se desprende del borrador de una importante Ley que regulará el mercado de las telecomunicaciones. Una Ley que lógicamente debe recoger los cambios que se han producido en los últimos años en este sector, que ha sido fuertemente castigado con el auge de las apps de mensajería.

Apps como WhatsApp debería pagar más impuestos

En este borrador del Anteproyecto de la Ley General de Telecomunicaciones (Ley 9/2014, de 9 de mayo) que ahora está abierto a que puedan ser sugeridas ciertas modificaciones, no menciona directamente a estas populares apps, pero sí a una forma jurídica que las identifica perfectamente. Porque en este borrador se especifica que deberán pagar la tasa de operador los proveedores de comunicaciones interpersonales que no requieren de un servicio de numeración para funcionar, o lo que es lo mismo, que no necesitan de un número de teléfono para funcionar. Esto quiere decir que las apps de mensajería más populares estarían afectadas de lleno en este caso.

WhatsApp | Foto de bongkarn thanyakij en Pexels

De equipararse el estatus de estas apps con el de los operadores, WhatsApp o Telegram tendrían que pagar un impuesto basado en su facturación, de la misma manera que ahora operadores como Telefónica, Vodafone u Orange deben hacerlo al declarar su actividad. De ser así, estas empresas detrás de las apps de mensajería deberían pagar un 0.1% en concepto de tasa de operador. De esta forma por cada 10.000 euros que facturen estas apps, 100 de ellos deberían ir a parar a las arcas del estado en concepto de tasa de operador. De momento estamos hablando de un borrador de Anteproyecto, que debería estar en vigor a mediados de 2021. Ahora bien, incluso con la nomenclatura utilizada por el Gobierno, no es del todo seguro que puedan aplicar esta tasa a las apps de mensajería.

Aunque parecen más bien fuegos de artificio, si tenemos en cuenta que este tipo de apps son gratuitas, no pagamos nada por utilizarlas, al menos en el caso de las más notables, como WhatsApp o Telegram. Por tanto al no haber facturación no habría importes a los que gravar con esta tasa de operador. Otra cosa son las versiones empresariales de estas apps, como WhatsApp Business, ahí sí que sería posible arañar dinero con esta nueva normativa. En este Anteproyecto de Ley también se pone fin a las tradicionales cabinas de teléfono, y se abre la puerta a que haya permanencias inferiores a los 24 meses de duración.