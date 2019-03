¿Estás grabando tus vídeos “de la forma correcta”?

Técnicamente existe una sola forma correcta de grabar vídeo en tu móvil. Y es técnicamente porque es una forma de grabar vídeo que en realidad nadie le hace un sincero caso. Según los estándares, hay que grabar vídeo con tu móvil horizontal, para que el vídeo se grabe en en formato panorámico.

Por eso, siempre que hay una persona grabando un vídeo usando su móvil en modo vertical pienso en acercarme y comentar que lo haga horizontal, de la forma correcta. Porque se supone existe una forma correcta, ¿cierto?

He visto muchas opiniones, vídeos y artículos explicando de por qué los vídeos hay que grabarlos en formato horizontal, que si es la forma en la que está pensada porque nuestras pantallas son horizontales… el problema es que ya no lo son.

Como millones de personas, tu móvil es una de las herramientas que uso das al día. Nos comunicamos, escribimos y pasamos el tiempo con este ya no tan pequeño dispositivo. Capturamos momentos con fotografías y vídeos. ¿Por qué hemos acabado arrastrando el formato horizontal al vídeo? Por tradición.

Podemos encontrar muchos vídeos grabados en modo vertical en YouTube, gente que no le importa grabarlos de esta forma por un simple motivo: el objetivo no es subirlo a YouTube, si no compartirlo con sus contactos en otros móviles que, sorpresa sorpresa, también pueden ver vídeo de esta forma. Entonces, ¿por qué no se graba más sin tumbar el aparato si en realidad es la forma natural de ver algo en un móvil?

Tranquilo, tú no eres el problema, el problema está en los servicios que usamos y en como están pensadas las cámaras de los móviles.

Por una parte están las herramientas de grabación, es decir, los móviles. Cuando se graba en vertical lo que estás haciendo es recortar la verdadera resolución que es capaz de captar el sensor, por eso cuando pasas de modo foto a modo vídeo eres capaz de captar menos escena de la que puedes observar de la otra forma.

Después tenemos los servicios, que podemos resumir en YouTube. Es en gran parte culpable de este odio por los vídeos en vertical, ¿quién quiere ver un vídeo que acaba teniendo dos enormes bandas negras a los laterales y el vídeo en sí es minúsculo? Nadie. Pero aquí el problema es de la página y de su desarrollo, que no adapta el vídeo al tamaño y proporción original.

Pero hay otros ejemplos más positivos, como el excepcional Vimeo, que es capaz de detectar la resolución y posición de un vídeo y adapta su reproductor dependiendo de cómo se grabe, además de poder integrarlo en una web con la resolución y tamaño vertical.

Sigo sin estar convencido de que este sea el mejor formato para ver vídeo, pero definitivamente no es algo drásticamente reprochable ni una mala forma de grabar: es otro formato que se hace más popular, porque el vídeo grabado con un móvil acaba siendo consumido en otro móvil.

Que sí, que en formato horizontal se capta más contenido, que es el formato que tienen el resto de pantallas... Pero aun así, sigue sin sentirse la forma natural de grabar vídeo, porque tú para todo lo demás -salvo jugar- usas el móvil sin tumbarlo, ¿no?. Así que no te preocupes la próxima vez que quieras grabar un vídeo y sáltate los estándares.