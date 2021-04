Esta herramienta online es lo más parecido a un Google Earth de Marte

Muchos de nosotros desde que éramos pequeños henos soñado con conocer e incluso vivir en otros mundos junto a otras civilizaciones. Los avances en la tecnología y una gran inversión económica han hecho posible que podamos conocer cómo es la superficie del planeta rojo.

Mars 26, recorre la superficie de Marte de forma virtual

Desde hace años podemos recorrer la cartografía del globo terráqueo gracias a Google Earth, a través de fotos satélites de alta calidad que recrean de forma virtual y exhaustiva la superficie de nuestro planeta. Ahora le toca el turno a Marte, gracias a este programa podemos recorrer la superficie del planeta rojo a través de un mapa interactivo construido a partir de las imágenes satelitales tomadas por las sondas CTX y Viking durante años. Estas imágenes de alta resolución muestran la superficie real de planeta. Así puedes disfrutar de estas vistas:

Abre una nueva ventana en la barra de búsqueda y teclea https://mars26.com /

/ Y automáticamente accede a la representación en 3D del planeta .

. No solo podemos desplazarnos a través de este girando, acercando o alejando la vista, también podemos colocar Tweets en nuestros lugares preferidos del planeta. Un buen comienzo será leer los ya existentes.

Descubriendo Marte | TecnoXplora

Este mapa esta creado por un grupo entusiastas del espacio y su finalidad es dar a conocer la morfología del planeta rojo y conseguir entusiasmar a las personas con viajes al espacio profundo. Esto último tiene que ver mucho que el proyecto del CEO de Tesla, Elon Musk. Con SpaceX pretende crear una colonia en Marte a modo de copia de seguridad de la humanidad, construyendo una vida alternativa en el planeta rojo. De este modo convertir a la humanidad en una especie multiplanetaria extendiendo la vida inteligente más allá de la tierra. Con SpaceX pretende abaratar el coste de los viajes espaciales despertando así el interés por estos viajes. La empresa se ha puesto como objetivo crear la primera colonia de humanos en Marte entre 2025 y 2026.

Pero Musk no es el único interesado en Marte, las agencias espaciales han seguido trabajando en la investigación del planeta rojo. En la última década, se han sucedido las misiones de investigación desde la llegada del Rover Curiositity enviado por la NASA, desde el cual nos llegaron imágenes de alta calidad de la superficie como nunca antes. Hasta la última misión Hope Mars en 2020 en la que gracias al Perseverante podremos conocer la composición de las rocas, el subsuelo y el clima, con el fin de conocer su habitabilidad y la posibilidad de que hubiera existido vida en el pasado. Pero en esta ocasión esta sonda no ha viajado sola pues va acompañada del Ingenuity, un pequeño helicóptero del cual hace pocos días conocimos que había completado su tercera misión con éxito y de las cuales ya se han publicado sus primeras fotos. Es la tercera de las cinco misiones programadas para el helicóptero creado por la NASA, ya que prevén que no pueda sobrevivir a la última de sus misiones al adentrarse en una zona desconocida en la que ni el Perseverance ni la agencia espacial norteamericana puedan hacer nada por recuperarlo.