WhatsApp aguantó 54.000 millones de mensajes en Nochevieja: Feliz 2014

Después de frecuentes caídas de sus máquinas, los chicos de WhatsApp han querido resarcirse, enviando un tuit tranquilizador a sus usuarios. En su cuenta de Twitter, han publicado datos internos de su tráfico durante el potente pico de interacciones durante esta última Nochevieja.

Happy '14! On Dec 31st our users sent 18B msgs and received 36B = 54 Billion total messages in a day… ~3x in a year: https://t.co/BbUwBu4sgW