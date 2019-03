Las diez webs más estúpidas (y geniales) de todo internet

Reconócelo: internet está lleno de cosas interesantes... y de soberanas sandeces. Algunas de estas sandeces, de hecho, se acercan tanto al límite que acaban superándolo y convirtiéndose, sencillamente, en puras genialidades.

Te presentamos una selección de las que, para nuestro gusto, son las veinte mejores. Algunas proceden de los primeros años de internet, y otras son de lo más recientes. En cualquier caso, si valoras tu tiempo o tu salud mental, no pinches absolutamente en ninguna:

1.- Instant fun. Una de nuestras favoritas. Más de cien sonidos de canciones, series, películas, programas de televisión... Si te ves creativo, incluso puedes combinarlos y crear melodías que te gustarán a ti... y solo a ti.

2.- Chatea con Dios. Lo de rezar siempre ha sido algo offline, y eso ya no se lleva, así que ahora puedes chatear con Dios directamente y a golpe de tecla. Es una herramienta basada en inteligencia artificial, pero tampoco la ha hecho la NASA, precisamente, así que tendrás que echarle una mano a nuestro Señor si quieres tener una buena conversación.

Nosotros hemos probado a chatear con él y, francamente, sorprende:

Primera parte:

Segunda parte:

3.- ¿Ha dimitido ya Rajoy?. Tan sencillo como eso: ¿ha dimitido ya Rajoy? ¿Y ahora?

4.- La llama que baila. ¿Te pensabas que la llama del 'Ola ke ase' era la única de la familia que había triunfado? Su abuela ya llenó los hogares de todo el mundo hace años con su espectáculo de variedades.

5.- Judías que gritan. Qué divertido es pinchar en el bote de judías para que explote, ¿verdad? Verás cuando se enteren de que estás matando a sus compañeras...

6.- Akinator responde. Akinator es un mago hiperpoderoso que puede saber en qué personaje famoso estás pensando. Como con Dios, tendrás que ayudarle un poco... aunque mucho menos de lo que imaginas. Hemos hecho algunas pruebas y ha acertado a Jorge Lorenzo (con 16 preguntas), Damon Albarn (con 17), María Dolores de Cospedal (con 18) e Iñaki Gabilondo (con 25), pero ha fallado con Noam Chomsky. Si no pierdes (al menos) 15 minutos en esta web, es que eres un soso. Y punto.

7.- Diez horas de... Si eres de los que les gusta ponerse vídeos largos en YouTube, has de saber que, desde que el portal permite colgar hasta diez horas de contenido, puedes verte vídeos de diez horas con las mayores chorradas del mundo: Diez horas del gato que toca el teclado, Diez horas viendo a Ralph Biggum jugar a 'Pato, pato', Diez horas viendo a He-Man cantar una versión de 4nonBlondes, Diez horas de Jim Carrey moviendo la cabeza al son de 'What is love?'... o incluso Diez horas de absolutamente nada.

8.- ¿¿¿???. No sabemos ni cómo llamar a esto, pero no podrás dejar de mirarlo. Ni se te ocurra pinchar si eres epiléptico o pretendes convertirte en una persona de provecho. Puedes pinchar si tu cerebro (quizá mermado, quizá no) quiere estar ahora mismo de mañaneo en una discoteca de Ibiza.

9.- Lalalala. Un oso, un tigre, un cocodrilo, un ¿tiburón? y una tortuga. Todos bailando. ¿Acaso necesitas más para divertirte?

10.- Pikachizer. ¿Estás harto del inglés, francés, italiano y todas esas lenguas corrientes? ¿Te gustaría aprender, qué sé yo, la lengua pikachu? Pikachizer te traduce cualquier texto o web al idioma pikachu. ¿Te gusta el nuevo aspecto que le ha dado a nuestra web?