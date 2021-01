No, la DGT no te va a reclamar una multa con un email, es una campaña de malware

Parece mentira, pero las mismas campañas de phishing se siguen repitiendo una y otra vez cada pocos meses, lo que da buena cuenta de que muchos no prestamos atención a tantas recomendaciones existentes alrededor del phishing y las comunicaciones fraudulentas. Muchas veces nos han dicho que las administraciones públicas normalmente no suelen enviar notificaciones por correo electrónico, y menos sin pedirnos una identificación digital. Pero aun así seguimos cayendo, de lo contrario no seguirían existiendo estas campañas de phishing, en este caso suplantando a la DGT.

¿Multas en el correo electrónico? no gracias

La estafa que ha desvelado ahora el INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, suplanta a la DGT para “meternos el miedo en el cuerpo” con un aviso de multa no pagada, que lógicamente no se basa en ningún tipo de base de datos contrastados ni responde a multas reales. Ya que como suele pasar con este tipo de campañas, los mensajes son completamente aleatorios, y por tanto solo buscan que terminemos pulsando el enlace que los hackers quieren que descarguemos. El asunto del correo electrónico es “AVISO – Multa de tráfico no pagada- Nº (XXXXX)” algo que visto de manera inesperada puede preocuparnos y animar a pulsar.

Con la excusa de la multa, se nos invita a pulsar un enlace de “Acceso a sede electrónica” que directamente descarga un archivo en formato Zip en nuestro ordenador. Este archivo simula tratarse de la propia multa, para poder acceder a ella y proceder a su pago. Por tanto, en este caso los hackers utilizan una vez más el miedo para invitarnos a descargar un archivo que introducirá algún tipo de software en nuestro ordenador con el que puedan robar nuestras credenciales e información personal.

Ignora este tipo de mensajes

Básicamente debemos borrar directamente este tipo de mensajes en nuestro ordenador, ya que organismos públicos como la DGT nunca nos van a contactar directamente desde el correo electrónico, y menos para notificarnos una multa. Las multas se deben notificar o bien a través de la sede electrónica o la app de la DGT digitalmente, o directamente mediante una notificación postal, pero nunca nos van a recordar desde un correo electrónico que no hemos pagado una multa. Así que si recibes un correo similar en tu ordenador, directamente bórralo, estarás evitando problemas mayores.

Ya que al descargar el archivo se estará introduciendo malware en nuestro ordenador. Un malware que intentará acceder a nuestros datos, sobre todo intentando interceptar nuestras credenciales en diferentes servicios y páginas web, con el objetivo de enviar posteriormente estos datos a los propios hackers. Aun así, es lógico que muchas personas piquen con estos mensajes, ya que visualmente el aspecto de las comunicaciones sigue estando muy conseguido y es bastante fiel a la realidad. Pero siempre comprueba la URL del lugar al que nos redirigen, porque podrás comprobar que no es la dirección real, esa es la clave para desenmascararlos.