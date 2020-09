Descubren que Windows Defender podría servir para descargar malware en nuestro PC

Hay veces en las que se desconocen las razones por las que una compañía deja abierta una puerta abierta tan grande en el interior de Windows 10, que podría servir para facilitar la entrada de algún tipo de malware sin nuestro consentimiento. Lo paradójico en este caso es que esa falla de seguridad se encuentra situada en el interior de la herramienta diseñada para acabar con todas estas amenazas: Windows Defender.

Esta parte del sistema operativo de Microsoft es la que trae de serie y se encarga de monitorizar toda nuestra actividad en busca de potenciales peligros. Es capaz de detectar virus, códigos maliciosos y otras amenazas que se actualizan a diario gracias a los catálogos de malwares que operan en todo el mundo y que en muchos casos evolucionan de otras versiones anteriores. Así que, ¿debemos desconfiar de Windows Defender?

Ha sido Mohammad Askar, un investigador de seguridad, el que ha dado la voz de alarma en su cuenta de Twitter al descubrir que una función reciente de Windows Defender podría ser utilizada para descargar malware en nuestro ordenador. Solo hay que ir a la consola de comandos (el viejo MS-DOS) y acudir a una sentencia para que el OS se baje un archivo desde una URL que le indiquemos desde la línea de comandos.

You can use C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\platform\4.18.2008.9-0\MpCmdRun.exe -url <url> -path <local-path> to download your file using Windows defender itself.