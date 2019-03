Deepmind: así es la inteligencia artificial con la que Google ahorra un 10% de energía

Dentro de ese grupo que podríamos denominar 'tecnologías que no entendemos muy bien pero que parecen ser la pera limonera', seguramente haya dos que destaquen por encima de las demás: el 'big data' y la inteligencia artificial.

Y lo dicho: la mayoría de nosotros no acabamos de saber muy bien a qué se refieren estas tecnologías o cuántos usos podemos darles, pero las grandes compañías sí lo saben y las aprovechan la mar de bien. Y una de ellas, como no podía ser de otra manera, es la omnipresente y todopoderosa Google.

Un 15% de eficiencia y un 10% de ahorro

Según la propia compañía, su gestión de energía basada en inteligencia artificial le permite que los recursos de su centro de datos principal sean un 15% más eficientes, lo que, a la larga, se traduce en un ahorro de cerca del 10% de la energía que dicho centro consume en la sede que la compañía tiene en Silicon Valley.

Ojo, que estos porcentajes no son moco de pavo. Y es que, según Google, su centro de datos consumió 4,4 millones de Mwh tan sólo en 2014. Si no sabes estimar cuánto es esto, la propia compañía te lo dice: el equivalente a lo que gastan 367.000 viviendas estadounidenses a lo largo de todo un año.

El mérito, para Deepmind

Sin embargo, y sin que sirva de precedente, lo cierto es que en esta ocasión el mérito no es exclusivamente de Google, que no gestiona sus propios recursos energéticos, sino de la compañía que lo está haciendo desde el año pasado cuando fue comprada por el mastodonte tecnológico: nos referimos a Deepmind.

Se trata de una compañía británica que recurre al uso de redes neuronales para aumentar la eficiencia de la energía y reducir su consumo. Lo hace en tres fases: en primer lugar, midiendo de qué manera se va consumiendo la energía en cualquier instalación eléctrica o energética; en segundo, analizando ese consumo y previendo comportamientos futuros; por último, y con los datos de la segunda fase en la mano, estableciendo patrones de consumo que permitan ahorrar en la factura final.

Si piensas que este método de ahorro es para grandes compañías con enormes gastos... pues sí, oye, no te equivocas, porque por el momento está siendo así. Sin embargo, no desesperes: según la información que siempre ha proporcionado Deepmind, su sistema puede ser aplicado también a pequeñas instalaciones eléctricas como un simple aparato de aire acondicionado de los que puedes ver en cualquier domicilio particular.

Por ello, habrá que ver si en un futuro próximo Google se decanta por acercar estos métodos a los pequeños usuarios. Viendo los niveles de eficiencia y ahorra que su compañía está logrando, no parecería una mala idea.