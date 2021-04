Deep Nostalgia se actualiza con nuevas animaciones que incluyen bailes, besos y más

Las fotos antiguas nos han acompañado a lo largo de los años para conocer el aspecto de nuestros familiares. Muchos de nosotros no tenemos fotografías más allá de nuestros abuelos, quizás de algún bisabuelo. Y por supuesto se trata de fotos, porque prácticamente nadie guarda vídeos de sus abuelos y menos de sus bisabuelos, algo que será muy diferente en las futuras generaciones, que tendrán a su disposición la nube de sus familiares para ver miles de fotos sobre cómo era su vida. Hace unas semanas nos hacíamos eco de una original herramienta de la página web My Heritage, la plataforma de árboles genealógicos más importante del mercado, que nos ofrecía la posibilidad de darle vida a nuestras fotos antiguas. Ahora esta herramienta, que ha causado sensación, nos ofrece nuevas funciones, aún más divertidas.

Más animaciones para tus fotos antiguas

La versión original de esta herramienta de My Heritage nos ofrece la posibilidad de darle vida a cualquier foto, sea antigua o no, animando retratos inmóviles. De esta forma podemos ver cómo una persona cobra vida mirando de un lado a otro, girando la cabeza, moviendo los ojos, gesticulando, y todo en base a cuatro animaciones predefinidas. Ahora con las novedades que llegan a My Heritage, vamos a poder darles un toque más divertido a las fotos. Porque la misma herramienta de edición de fotos ahora cuenta con muchos más filtros en forma de animaciones.

Tanto es así que podemos hacer que las personas que aparecen en las fotos bailen, nos lancen besos, muevan las cejas y mucho más. Incluso pueden mostrar gestos de compasión, para darle incluso más emoción a algunas fotos. Los nuevos filtros disponibles son los siguientes:

Sonrisa

Baile 1

Baile 2

Beso

Gratitud

Beso y guiño

Cejas

Aprobación

A los lados

Compasión

Por tanto son una serie de nuevas animaciones que le van a dar un aspecto diferente y más divertido a los retratos. Aunque sin duda lo mejor es la fidelidad con la que se muestran estas animaciones respecto del aspecto real de los protagonistas de las fotos.

Los nuevos filtros de Deep Nostalgia | Tecnoxplora

Eso sí, esta vez los nuevos filtros ya no son gratuitos, como lo habían sido hasta ahora las animaciones disponibles. Sin que hace falta contar con una suscripción “Completa” a My Heritage que tiene un coste anual de 174.99 euros. Así que salvo que ya seáis clientes de esta modalidad u os merezca la pena el desembolso, no va a ser posible acceder a esos nuevos filtros sin hacer el desembolso.

En el anuncio que ha hecho la plataforma de los nuevos filtros podemos ver algunos ejemplos que son realmente sorprendentes. Sobre todo nos parece muy divertido uno de los filtros de baile, que una vez más está hecho con un realismo sorprendente. Aunque también hay otros gestos como el de la compasión que seguro que emocionan a más de uno, sobre todo si quien hace ese gesto compasivo es un familiar al que no tenemos entre nosotros hace ya muchos años. Una vez más es el ejemplo perfecto de lo que nos depara en el futuro, donde revivir virtualmente a personas que nos dejaron hace años va a ser de lo más habitual.