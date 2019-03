¿Cuánto dinero ganarías si fueras el youtuber más famoso del mundo?

Supongamos que te llamas PewDiePie, eres sueco, tienes un canal de YouTube con más de 28 millones de suscriptores. Cada vez que subes un nuevo vídeo en el que comentas un videojuego, zas, logras más de dos millones de visitas en un día, aunque muchas de tus piezas ya se han visto unas 30 millones de veces.

¿Podrías vivir de ello? Sí, pero no eres PewDiePie y no sumas más de 4.000 millones de 'views' (vídeos vistos) en la plataforma audiovisual de Google. Así que no te hagas muchas ilusiones, pero sigue leyendo.

Porque sus cifras asustan. No en vano, youtubers como Felix Arvid Ulf Kjellberg (PewDiePie) pueden tener más espectadores con un vídeo de 10 minutos que un programa televisivo en prime time de dos horas de duración.

No en vano, PewDiePie, con 24 años, lidera la clasificación de los diez youtubers con más suscriptores del mundo, superando a estrellas de la música como Eminem, Katy Perry, One Direction o Rihanna, según desvela en un ranking la web Socialblade.

¿Y cuánto gana alguien como PewDiePie? En Socialblade facilitan una calculadora para estimar los ingresos publicitarios según CPM y número de visitas de cada vídeo. Así, con solo introducir la URL del canal del youtuber sueco y fijar, por ejemplo, el millón de visitas por vídeo, descubrimos unas cantidades astronómicas.

En su caso, según dicha calculadora, PewDiePie genera unos ingresos publicitarios en YouTube de hasta 4.000 euros al día o más de 100.000 euros al mes.

Para un CPM entre medio céntimo y 4 euros, su proyección anual se elevaría a, tachán, 1,3 millones de euros. Ya tienes, por tanto, cuanto dinero genera en publicidad la gran estrella del firmamento YouTube.

Por cierto, Socialblade también compila los 50 youtubers más reputados por país. En España, obviamente, están nombres sobradamente conocidos. Cualquier curioso puede hacer el mismo ejercicio y promediar cuántos euros mueven sus vídeos, para así estimar el dinero que se reparten Google, las denominadas networks (gestores de un grupo de canales) y los propios youtubers.

(Fundido a negro)