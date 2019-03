Cosas que no molan de Android e iOS

He utilizado Android desde la versión 1.5 Cupcake, con teléfonos de varios fabricantes, hasta llegar a mi actual Nexus 4, que está esperando impacientemente la versión 4.4 KitKat. Aunque hay gente que disfruta con las capas de personalización, tras la versión 4.0 Ice Cream prefiero la interfaz Holo de Google a cualquiera de ellas. Estéticamente no me convencía, aunque triunfe, la interfaz Touchwitz de Samsung (valoro, eso sí, su esfuerzo en todo el software que desarrollan), ni tampoco Sense de HTC, que me ralentizaba el teléfono más de lo que debía.

Así pues, la lista de cosas que creo que se podrían mejorar en el sistema operativo de Google se basan en mi experiencia con la gama Nexus, al que de vez en cuando me da por personalizarle a mi gusto con 'launchers', 'widgets' y demás maravillas que la comunidad Android se curra. Pero vamos a ponernos exigentes y sacar punta a algunos defectos y carencias del SO.

- Apps fundamentales que tardan en llegar y apps preinstaladas

Cada vez pasa menos y en algunos casos se está dando la vuelta a la tortilla a la situación, pero que aplicaciones emblemáticas de iOS lleguen más tarde a Android fastidia bastante. Podría poner muchos ejemplos, pero ejemplos como Instagram o Vine son sangrantes, incluso juegos como Plantas contra Zombis 2 (que ha tenido que esperar más de un mes para estar en Android). Obviamente una causa importante es la “versionitis” que padece el SO y que puede traer de cabeza a los programadores, pero sigo echando en falta 'apps' fundamentales como Tweetbot.

- Un rollo el eliminar aplicaciones

Aunque la parte de los ajustes dedicada a las aplicaciones es bastante completa (caché, desinstalar actualizaciones, inhabilitar aplicaciones...) es un poco tostón tener que ir hasta allí (o a Google Play) para eliminar una cada vez que quieres hacer limpieza en tu teléfono. Debe haber una forma más rápida para gestionar, ya que muchas veces nos bajamos apps que apenas utilizamos y no las quitamos por pereza hasta que el dispositivo te lo pide.

- La indispensable cuenta de Gmail

Android es Google y Google son sus servicios. Vale, lo acepto, pero creo que no todo el mundo debería pasar por el aro de la cuenta en Gmail (con la inclusión de Drive, Hangouts, Google+...) para utilizar un teléfono con el SO. Yo lo utilizo todo con Google, pero no todo el mundo hará lo mismo.

Por ejemplo, se puede usar un iPhone o iPad sin el engorro de iTunes y las tabletas de Microsoft se pueden utilizar con todas sus funcionalidades sin tener una cuenta de correo Outlook.

- ¡Malditas actualizaciones que no llegan!

Me pasé a la gama Nexus porque estaba un poco harto de depender de fabricantes y operadoras para disponer de las actualizaciones oficiales del sistema, un auténtico caos y el gran fallo endémico de Android. Y, lo que es peor, cansado de que los fabricantes abandonaran a su suerte a teléfonos perfectamente compatibles con últimas versiones para actualizar solamente sus buques insignia. Y ahora resulta que Google tampoco va a actualizar a KitKat a teléfonos que son Androids puros y les sobran recursos, como el Galaxy Nexus.

Al menos queda la opción de hacerse usuario 'root' e instalar 'rooms', pero esa no debería ser la solución.

- Sistemas antirrobo

Me gusta más las opciones que tiene Buscar mi iPhone en caso de robo, más antiguo por otra parte, que lo que ofrece Google en Administrador de dispositivos en la versión web de la Play Store (algo que no mucha gente conoce, por otra parte). Menos mal que hay apps como Cerberus, mucho más completas.

COSAS QUE NO ME GUSTAN DE iOS

He utilizado menos el sistema operativo de Apple, aunque fuera el primero con el que me familiaricé en 'smartphones', y el rediseño de iOS7 supone un avance muy importante en un sistema que se estaba empezando a quedar algo estancado en los mismos patrones. Ahora mismo uso un iPad, al que saco algunas pegas, que incidirán en el carácter más cerrado de Apple, pero que creo que son pequeños detalles que se podrían mejorar

- La pantalla de desbloqueo y el centro del control

A pesar de las mejoras con la última versión de iOS, la pantalla de desbloqueo sigue estando un poco verde. Y eso que me parece mejor sistema el desbloqueo por huella dactilar que el reconocimiento facial de Android. Pero que no se puedan elegir aplicaciones directamente con elegir la pantalla me parece un atraso a estas alturas. Tampoco me gusta que en el centro de control no se puedan elegir los ajustes que más utilizas, aunque con el poco tiempo que lleva ya se ha convertido en algo utilísimo (y solicitado a gritos desde hace mucho tiempo).

- Cerrar todas las apps abiertas de una vez

La multitarea es fundamental, pero si eres de los que abres un montón de aplicaciones y, también, de los que les gusta cerrar los procesos que no utilizas, puedes perder bastante tiempo en iOS. Una opción de “cerrar todo” o la agilización de este cometido vendría bastante bien.

- Eliminar el caché de algunas apps

Hay aplicaciones que engordan la memoria de tu iPhone o tu iPad con sus datos y sus archivos temporales hasta llegar a colapsar el teléfono. Está la opción de recurrir a aplicaciones de terceros o a desinstalar y volver a instalar la aplicación en cuestión, pero los ingenieros de Apple no lo ponen nada fácil de primeras.

- Compartir contenidos con más redes

La amistad de iOS para compartir contenidos con otras aplicaciones no es la que me gustaría. Permite compartir con algunas redes sociales, pero no con cada aplicación que se instalar, lo que limita bastante las posibilidades del SO. Por ejemplo, no puedes enviar fotos a Instagram directamente desde la cámara.

- Elegir con qué app abrir el contenido

Las aplicaciones predeterminadas (Mail, Safari, Maps,...) hacen que Apple controle su ecosistema y lo tenga todo bien atado, pero... ¿si quiero abrir un enlace con Chrome por qué siempre se me abre Safari?. Poder elegir abriría las posibilidades de uso del iPad o del iPhone, no tendría por qué restar protagonismo al conjunto de aplicaciones desarrolladas por los de Cupertino.