Coquétame: un buscador de 'looks' según tus gustos

A veces juntar los conceptos "ingeniero" y "moda" chirría un poco. A veces, insisto, que nadie se ofenda. Otras veces sucede lo contrario. Es el caso de Coquétame, una aplicación en la que lleva tiempo trabajando Juan Hurtado, un joven español que ahora se ha mudado con su familia a Irlanda para buscar financiación para Coquétame tras gestarse en Wayra, el selectivo acelerador de empresas de Telefónica.

¿De qué va su proyecto? La idea es sencilla: vencer el "¿qué me pongo?" que aquellos a los que interesa un mínimo su apariencia a la hora de salir a la calle ha soltado alguna vez ante el armario o el espejo. De hecho, más bien sería una respuesta al "¿qué me compro para que me siente bien?" El objetivo es que, tirando de recomendaciones personalizadas, tengas un personal-shopper cibernético... y gratuito.

En la justificación encuentra el proyecto su filosofía: "Porque no hay dos personas iguales, Coquétame te ofrece un asesoramiento de moda solamente para ti". Buscar prendas, encontrar recomendaciones, montarte un armario virtual y ensayar nuevos looks sin necesidad de gastarte un duro antes. Así cada día.

Para conocerte el sistema trabaja con cuatro tipos de preguntas básicas, a modo de test previo al registro: dos bloques más referidos a tu personalidad y gustos y otros dos a tus medidas y aspecto.

Primero pedirán que te identifiques con unas marcas de ropa sobre otras, de forma que el sistema asocia el 'alma' de ese tipo de ropa a tu forma de ser y vestir. Bien pensado, es posible que tú no compres tu ropa en la misma tienda que tu madre.

Después se centrarán en tonos y colores, no sólo por lo referente al color de las prendas, sino a lo que sueles querer transmitir con tu ropa: la forma en que te presentas a los demás dice mucho de tus gustos también ¿o acaso tú te pondrías algo con esos estampados tan estupendos dignos de traje regional que llevan las folclóricas? Seguramente no.

Las otras dos preguntas son más previsibles: estatura, peso, la talla de las distintas partes de tu cuerpo, qué te gusta enseñar y qué no... Al final, una radiografía previa sencilla que se completa con las decisiones que vayas tomando una vez dentro de la aplicación.

Una vez dentro de la aplicación, se pueden buscar prendas por presupuestos, clima, ocasión, marca o color. Y arrastrando la prenda elegida a una caja al pie de la página, busca automáticamente posibles combinaciones.

El resultado final son una serie de recomendaciones personalizadas, con foto de la prenda, precio y tienda en la que se vende, y posibilidad de ir a la tienda a comprarla, ver prendas similares, guardar en 'Mi armario' virtual o buscar combinaciones con otras prendas. Lo interesante de esta última opción es que permite introducir filtros para que tu look quede aún más personalizado.

La idea, que ha conseguido hasta el momento medio millón de euros de inversión, pretende meter un ordenador en el armario. De lo 'vintage' a las "redes neuronales", del encaje a los "algoritmos genéticos".

¿Puede una máquina saber hacerte recomendaciones con apenas cuatro tipos de preguntas? La respuesta, de momento, sólo para ellas y en beta por invitación privada.