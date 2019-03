'Content-lenght: 0': el código que te esquiva la ofensiva de Gmail contra el email marketing

Es un sector en el que hay un número relativamente bajo de profesionales, pero en el que entre todos mueven millones de euros al año en todo el mundo. Si te dedicas al email marketing es probable que andes un poco a la gresca a raíz de los últimos cambios que Gmail ha hecho en su correo.

Y es que el nuevo movimiento de Gmail ha enfurecido a no pocas plataformas del sector. La novedad reside en que, desde hace unas semanas, el gigante del correo electrónico ha decidido cachear las imágenes que se incluyen en los boletines y recuperarlas por su propio servidor la primera vez que se haya abierto el email. Esto acarrea algunos inconvenientes para las campañas de email marketing, entre los que podemos destacar la dificultad de conocer el número de veces que un correo ha sido abierto o la imposibilidad de establecer la geolocalización del usuario.

Gmail, contra el email marketing

Esto, en principicio, supone un nuevo golpe para todas las empresas que se dedican al email marketing, un sector en el que no son pocas las plataformas que sienten atacado su trozo de pastel tras los constantes cambios que realiza Gmail y que, de un modo u otro, perjudican su modelo de negocio.

Lo más reciente fue el cambio de las bandejas de entrada y el consiguiente envío de todos los boletines y newsletters a la pestaña 'Promociones', un movimiento que parece entorpecer la labor de este tipo de plataformas.

¿Existe solución? La respuesta es... sí

La pregunta está clara: ¿hay forma de 'esquivar' esta nueva ofensiva de Gmail a través del cacheo de imágenes? La respuesta es optimista: sí. Y, además, nos la ofrece una plataforma española. En su blog, AcumbaMail ofrece algo de ayuda para salir ilesos de este problema: “Para las aperturas únicas no existe ningún problema. Para el tema de las aperturas totales, existe una posibilidad que permite que Gmail trate de recuperar la imagen en todas las ocasiones en las que esta sea solicitada y es indicar en la imagen que se devuelve la siguiente cabecera: Content-lenght: 0”.

Para la plataforma, “esto indica que el contenido recuperado tiene una longitud de 0 y hace que el servidor que recupera la imagen para cachearla la intente recuperar en todas las ocasiones”. Este método, no obstante, “no es útil para los puntos de personalización y geolocalización, ya que la única máquina que interactúa con el servidor que realmente sirve la imagen sigue siendo la caché de Google”.

¿Cuestión de privacidad... o de dinero?

Si nos ponemos a dilucidar qué ha llevado a Google a llevar a cabo esta modificación, podemos pensar en la privacidad. Y es que, al cachear las imágenes de un correo, Gmail complica seriamente la labor de los remitentes que quieren conocer datos que el propio usuario prefiere no dar.

No obstante, no todo parece pintar tan bien, ya que no son pocas las empresas del sector que consideran que los últimos movimientos de Gmail, lejos de querer ayudar a los usuarios, lo que pretenden es explotar de mejor manera el sistema publicitario de la pestaña 'Promociones'.