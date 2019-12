Empezamos 2020 con uno de los primeros gran sorteos de lotería a nivel nacional, la Lotería del Niño. Como cada año se ha celebrado este lunes 6 de enero a las 12:00 horas repartiendo un total de 630 millones de euros en premios. Una vez ha concluido el sorteo toca comprobar si hemos sido agraciados o no, pero buscar en el periódico del día siguiente es algo que ya no se estila a hacer y es mejor comprobarlo a través de canales oficiales de manera instantánea.

Comprueba fácilmente si eres millonario con la Lotería del Niño

Para comprobar si hemos sido agraciados con alguno de los premios que se han repartido, simplemente deberemos de entrar desde nuestro móvil, ordenador o tablet a la web oficial de la lotería del niño. En esta web se ha habilitado como es tradicional un espacio donde podremos introducir fácilmente el número que tengamos en nuestro poder junto al importe para que nos arroje si hemos ganado o no algún premio. Obviamente el apartado del importe es muy importante, ya que es posible que tengas un décimo de 20€ o una papeleta que tiene menos valor.

Loterias | Loterias

En la Lotería del Niño encontramos 3 premios principales: uno de 200.000€ al décimo, otro de 75.000 al décimo y por último 25.000 al décimo. Pero además de estos también encontramos otros premios menores como 1.300 premios de 40€ tras extracciones de dos cifras al décimo o 1.300 premios de 100 euros al décimos con extracciones de tres cifras. Además, también tendremos la posibilidad de ganar 20 euros por décimos, y recuperar todo lo invertido con extracciones extraordinarias.

Si has tenido la suerte de ser agraciado con alguno de los premios que se han repartido, puedes acudir a tu administración de lotería más cercana para poder reclamar tu premio en el caso de que haya sido una cifra pequeña. Si por el contrario te has pedido hacer con uno de los grandes premios de este año te recomendamos acudir a tu banco más cercano para hacer el canjeo.

Una vez has consultado si has ganado o no, deberás de tener mucho control sobre tu dinero ya que hemos visto numerosos casos de gente que directamente despilfarra lo ganado. Para poder conseguir el no gastar el dinero de un suspiro te recomendamos llevar un control especial sobre tus gastos con diferentes aplicaciones que podemos encontrar en la App Store y Play Store.

Entre las aplicaciones de control de gasto que más funcionalidades nos brindan sin duda está Fintonic donde podremos vincular todos nuestros bancos y ver en una pasada todos nuestros ingresos y gastos además de las inversiones. En Android también tenemos la aplicación llamada ‘Administrador de dinero’ que nos ofrecerá diferentes gráficos sobre nuestra salud financiera con el objetivo de que tengamos claro en que estamos gastando más dinero y si tendremos algún problema financiero a la vista.