Cada vez es más común realizar compras a través de internet ya que nos ahorramos el tener que ir a una tienda en físico para realizar la transacción. En las épocas navideñas y en las diferentes campañas de compras podemos ser víctimas de fraudes en internet y es por ello que debes de tener en cuenta una serie de consejos de seguridad para evitar un timo.

Vigila donde compras para evitar que te timen

Lo primero que debes de tener en cuenta es que tienes un equipo totalmente limpio. Con esto nos queremos referir que tienes seguridad que no tienes ningún tipo de virus que pueda robar tu información personal. Para estar totalmente seguros de esto podemos realizar un análisis del equipo con software especializado. Además, debemos tener mucho cuidado en nuestro día a día de no abrir correos sospechosos y tampoco enlaces web en los que no confiemos.

Obviamente debemos de comprar con preferencia en webs de confianza como por ejemplo Amazon que nos otorga una serie de garantías a la hora de realizar una compra. También podemos acceder a las webs oficiales de tiendas tradicionales donde también podemos comprar muchos productos. La verdad es que en estas épocas afloran las webs ‘sospechosas’ donde hay muchas ofertas, pero al final son una auténtica estafa. Para saber que estamos en una web original debemos de asegurarnos que el enlace comienza por ‘’ y también tenemos que verHTTPS:// un candado al lado para tener constancia de que nuestra información será cifrada.

Compras | Pixabay

Y con respecto a algo que ya hemos comentado, nunca debemos de fiarnos de ‘precios milagro’. Seguro que en muchas ocasiones habrás visto ofertas que no te creías como por ejemplo un móvil ultimo modelos por 200 o 300 euros. Si ves que esta oferta no te cuadra, lo mejor será omitirla o investigar la tienda y la experiencia de otros usuarios, aunque si el descuento es demasiado alto en un producto nuevo es mejor desconfiar.

El pago también es muy importante ya que siempre deberemos de realizar compras en redes privadas y no públicas. Básicamente es por una razón de privacidad ya que en una red privada nos aseguramos de que no haya más nadie conectados salvo nosotros. Pero en una red pública habrá muchas personas conectadas y se podrá acceder relativamente fácil a tus datos. Es importante que hagamos el pago con preferencia a través de plataformas de pago como PayPal ya que actúan como intermediario entre la tienda online y nosotros. Con esto nos ahorramos tener que dar nuestros datos bancarios a las tiendas. Las tarjetas prepago también son una buena opción ya que solo recargaremos en esa tarjeta el precio justo para la compra. Poco a poco se van desarrollando mejores plataformas de pago, aunque siempre debemos de evitar introducir nuestros datos de pago en webs de poca confianza. Es importante buscar en las webs los documentos que nos explican el tratamiento de nuestros datos y también los sellos de confianza además de rastrear por internet opiniones de otros usuarios o posibles denuncias.

Al final, comprar es una actividad que a muchos nos encanta pero debemos de saber dónde hacerlo. Si eres una persona que compra productos de segunda mano a través de plataformas como Wallapop es importante destacar que no debes de realizar la operación fuera de la app. En ciertas ocasiones surgen estafadores que te piden realizar el trato a través de WhatsApp o por teléfono pero solo buscan hacerse con tu dinero.