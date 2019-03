Compra online como un profesional: herramientas para monitorizar chollos

Seguro que no es la primera vez que has querido comprar algo en Amazon o en otro 'marketplace', pero jurarías haberlo visto más barato en otra ocasión. “Lástima que no lo compré aquella vez”, pensará más de uno. Pero no pasa nada porque la Red nos brinda una serie de herramientas ideales para descubrir cuándo es el mejor momento para comprar algo.

Para el ya mencionado Amazon, encontramos dos webs que pueden considerarse la navaja suiza de los profesionales de los descuentos: CammelCammelCammel y Keepa. El planteamiento de ambas, aunque diferente en cuanto a características, es bastante similar en el fondo. Las dos nos permitirán monitorizar todos los cambios de precios que ha habido en un producto específico de Amazon en un intervalo de tiempo.

Así, podremos ver los puntos donde ese producto ha estado por debajo de su media o incluso en qué momento ha tocado su suelo en cuanto a precio. Todo ello de forma visualmente muy sencilla de comprender y con la posibilidad de distinguir entre productos vendidos directamente de Amazon, productos vendidos por terceros o incluso productos de segunda mano.

En el caso de Keepa, la herramienta nos permitirá además ver dos datos muy interesantes: el 'sales rank' (algo así como la popularidad del producto en la categoría) y la comparativa de precios del mismo producto en otros 'marketplaces' europeos de Amazon. Así, podremos ver si nos merece la pena adquirirlo en otro país y pagar los gastos de envío o hacerlo desde España.

Pero quizás lo más importante de todo es que ambas herramientas nos permitirán establecer notificaciones para que nos avisen de bajadas de precios en los productos que queramos. Por ejemplo, monitorizar toda tu lista de deseos en Amazon para avisar por email cuando algún producto baje, por ejemplo, un 10%.

Las páginas de ofertas y descuentos

Si juntamos estas herramientas de monitorización con las páginas centrales de descuentos de los principales sitios de e-commerce tendremos la combinación ganadora: no habrá oferta que se nos resista.

Así podremos ver si, efectivamente, una de las ofertas Flash de Amazon.es tiene un precio de descuento sin igual o si se trata de una acción que no rebaja el precio más de lo que lo ha hecho en semanas anteriores sin haber una 'oferta' expresamente anunciada.

¿Pero qué pasa con otros sitios de venta online como Aliexpress o eBay? Lo cierto es que la monitorización de precios en estos 'marketplaces' no está tan asentada en España (y en Europa en general) tanto como en Estados Unidos. PriceZombie, InvisibleHand y Terapeak son excelentes herramientas pero que solo nos servirán para monitorizar precios en dólares y en marketplaces estadounidenses.

En cualquier caso, Ebay y Aliexpress también cuentan con sus páginas de ofertas diarias que se actualizan automáticamente con nuevos productos con descuentos. Todo ello pudiendo filtrar por categoría, popularidad y descuentos. Al final, una buena opción si el cambio euro/dólar nos favorece y no tenemos problemas en pagar los gastos de envío.