Cómo saber lo segura que es tu contraseña y cuánto tiempo tardarán en hackearla

Las contraseñas son vitales en nuestro día a día en Internet, y para vivir lo más seguros posible, es básico contar con una contraseña fuerte. Todos los años conocemos nuevas noticias en las que se repasan las contraseñas más utilizadas en Internet, y es precisamente año tras año cuando comprobamos que contraseñas como 123456 o 000000 son las más utilizadas. Si pensabas que una contraseña más complicada te salvaría, lamentablemente no estás en lo cierto, y desde mi experiencia personal puedo asegurarte que es bastante sencillo hackearte incluso esas contraseñas que piensas que son seguras.

¿Piensas que tu contraseña es segura?, Puede que no lo sea tanto

Muchos hemos estado meses y años navegando por Internet con una contraseña que pensábamos era inexpugnable, una contraseña en la que ningún hacker podría reparar de manera alguna. Lamentablemente no es así, y es necesario hacer un buen trabajo de campo para comprobar si una contraseña es realmente segura, y no solo fiarnos de si lo es o no simplemente por nuestra percepción. Hay herramientas web que nos dicen hasta qué punto es segura una contraseña. Y también son capaces de decirnos si esta será hackeada rápidamente o no.

Contraseña insegura | How Secure is my Password

Una de estas herramientas es realmente interesante, y nos ofrece una perspectiva distinta de nuestra actual contraseña. Porque no solo nos dice con un cómodo código de colores si esta es segura o no, sino que además nos dice aproximadamente cuánto tiempo tardaría en ser hackeada, en caso de que le interesase a alguien. Pues bien, para entrar en esta web debes acceder al sitio how secure is my password, que ha sido creado expresamente para detectar, en base a los actuales estándares en Internet, si una contraseña es segura de utilizar en la red. Esta app nos pide introducir la contraseña en la parte superior de la pantalla. Esta no se mostrara en ella en ningún momento, sino que solo se verán una serie de asteriscos o puntos para preservar la privacidad de este. De forma instantánea, según estemos introduciendo la contraseña, un código de color nos advertirá de lo segura que es la contraseña. Cuanto más roja será más insegura, y cuanto más verde, todo lo contrario, será muy segura. Además, en la parte inferior se muestra una información bastante útil.

Contraseña segura | How Secure is my Password

Es el tiempo estimado que tardaría en hackearte la contraseña un ordenador dedicado a ello. Para que os hagáis una idea, la contraseña que me terminaron por hackear en su día, se estima según esta web que serían necesarios 8 meses por parte de un ordenador para averiguarla. En el caso de la que uso ahora, me dice que tardaría más de tres mil años. Incluso he llegado a introducir una que tardaría más de 607 millones de años en ser hackeada. Por tanto estamos ante una web doblemente útil, porque no solo nos dice si una contraseña es segura, sino que además nos avisa de cuánto tiempo haría falta para hackearla, hemos encontrado de hecho algunas en las que dice que se conocerían instantáneamente.