En unos días en los que el futuro del planeta está más de actualidad que nunca, tras haberse celebrado en Madrid la COP25 que ha organizado Chile, son más las personas que se ven más concienciadas acerca de la emergencia climática en la que vivimos, y que podría tener nefastas consecuencias para el futuro del planeta. En estos días donde la información relacionada con el clima ha sido la protagonista, hemos escuchado sobre todo el término de las emisiones y el CO2. Y complementando a estas todo lo relacionado con la huella de CO2 que genera el día a día de las personas en todo el mundo. Un dato clave sobre el que hay que concienciarse. Para ello existen herramientas como las que os traemos hoy que nos ofrecen sin duda una forma diferente de tomar esa conciencia.

Integra esa información en Google Maps

La huella de carbono y emisiones que dejan nuestros desplazamientos es algo cada vez más tangible. No solo porque desde muchos medios y sectores de la sociedad cada vez se nos recuerde más a menudo que la emergencia climática es real, y que debemos tomar conciencia de lo que contribuimos a ella, sino porque cada vez contamos con más herramientas a nuestro alcance, que son capaces de informarnos de la manera en que estas emisiones están afectando al clima en todo el mundo por los gases de efecto invernadero. Muchas veces vemos ejemplos genéricos sobre la huella de carbono que es capaz de dejar un determinado medio de transporte, pero no sabemos exactamente cuánto estamos emitiendo en cada uno de los desplazamientos.

Mostrando el CO2 de cada desplazamiento | CarbonFootprint

Pues bien, la extensión de Chrome que os traemos hoy integra toda esa información en Google Maps, la herramienta de indicaciones y navegación más importante del planeta. La extensión la podemos encontrar en el Chrome Web Store, y se llama Carbon Footprint for Google Maps and Others. Una extensión que como dice su nombre no solo ofrece esta información dentro de la herramienta de Google, sino también dentro de otras tan importantes como Waze, que también pertenece a Google. Una vez que instalamos esta extensión en nuestro navegador Chrome, podemos comenzar a ver esa huella que generan nuestros desplazamientos.

Webs compatibles | CarbonFootprint

Una vez que hemos introducido el trayecto que vamos a realizar, y se muestra un sumario con los kilómetros que debemos hacer, podemos ver ahora justo debajo cuál es la huella de carbono o las emisiones que supone ese desplazamiento para la atmósfera. Por tanto independientemente del modo de transporte que elijamos para hacer el desplazamiento en Google Maps, vamos a poder comprobar la huella exacta que deja ese desplazamiento. Dentro del menú de la propia extensión podemos activar y desactivar las apps en las que vamos a poder ver esos datos sobre las emisiones que generan nuestros desplazamientos. Podemos activarlo también en los mapas de Nokia, los Here Maps, Bing o Vía Michelin entre otros muchos servicios disponibles. Sin duda es una forma bastante práctica para tomar conciencia de cuáles son esos desplazamientos que pueden generar una mayor carga de emisiones a nuestra cada vez más intoxicada atmósfera.