Cómo guardar cualquier página web en Google Keep, desde el móvil o el PC

Sin hace mucho ruido Google Keep se ha convertido en una de las apps más utilizadas por los usuarios de Android. Aunque no ha sido pionera en su campo, ya que antes hemos tenido otras mucho más populares como Evernote, es verdad que desde Google han sabido dotar a la aplicación de los suficientes recursos como para querer utilizarla frente a otras. Esta app de notas es perfecta para guardar todo eso que nos ha interesado en algún momento, o apuntar todas esas ideas pasajeras que a veces se nos ocurre. Otra de las funciones útiles de la app es la de guardar páginas web en forma de enlaces. Para ello podemos integrar la app en el navegador web de Google, y así guardar nuestras páginas favoritas para más tarde o para utilizarlas en cualquier otro momento.

Comparte esas webs en Keep

Hay muchas razones por las que querrías guardarte una página web, ya sea para leerla después o para compartirla con otras personas. Y si no quieres que esa información se quede en Google Chrome y sí en un espacio más personal como el de Keep, puedes hacer lo siguiente. En el caso de un ordenador de sobremesa o portátil podemos instalar la extensión de Google Keep. Desde ella es posible guardar cualquier página en un solo clic. Y su funcionamiento es extremadamente sencillo. Ya que lo único que necesitamos es esa extensión, que una vez instalada nos añadirá una nueva función al pulsar sobre el botón derecho del ratón en cualquier momento.

Guardando una de nuestras noticias en un Keep | Tecnoxplora

Puedes pulsar sobre cualquier zona de la página web con el botón derecho del ratón, para ver un nuevo botón en el que veremos el mensaje de “Save to Keep” momento en el que veremos cómo una nueva ventana emergente aparece en la parte superior derecha de la pantalla. En ella veremos una previsualización de la nota, con la miniatura de la web, el nombre de esta, y debajo un campo para añadir alguna nota a esta página, si es que queremos anotar algo. En la parte inferior veremos un icono de papelera para borrarla, y en la inferior derecha un mensaje de si la nota ya ha sido guardada o no. Una vez que se confirma que se ha guardado, podremos acceder a ella desde cualquier lugar, también desde la app online o móvil de Keep.

¿Y desde el móvil?

Pues es muy sencillo, ya que el único requisito es que tengas instalado Google Keep. Si es así, cuando te encuentres en una determinada página web en Google Chrome en tu móvil, o desde otro navegador diferente, solo tendrás que pulsar sobre el botón “Compartir” y selecciona el icono de la app de Google Keep. Una vez que lo hagamos veremos cómo aparece también una pequeña ventana que nos muestra la previsualizacion de la nota. Solo tendremos que confirmarla pulsando sobre el botón guardar. De esta manera podremos convertir cualquier app en una nota de Google Keep.