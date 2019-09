Las notas de voz se han convertido en un contenido muy popular, sobre todo por apps como la de WhatsApp, que nos permite grabar este tipo de notas de voz y comunicarnos de esta manera con otras personas sin tener que escribir ni una sola letra en el teclado de la aplicación. Hoy os contamos una manera bastante curiosa de grabar y compartir notas de voz desde el móvil y el PC, sin tener que instalar absolutamente nada en ninguno de ellos. Así de sencillo es hacerlo gracias a una ingeniosa página web que nos permite hacerlo prácticamente en la nube.

Graba y envía notas de voz sin complicaciones

Para eso ha sido diseñada esta interesante página web. Se llama Speek, un nombre que ya nos avanza sobre cuál es su verdadera vocación, que no es otra que la de grabar notas de voz. Solo tenemos que entrar en la web de Speek para comenzar a grabar una nota de voz. Veremos un gran icono de micrófono, que es el que debemos pulsar para que la web comience a grabar nuestra voz, de la misma manera que lo haríamos en WhatsApp. Una vez que pulsamos comienza a grabar y no para de hacerlo hasta que no volvemos a pulsar sobre este icono.

Speek | Tecnoxplora

Mientras se graba vemos la duración de la actual nota de voz, y una vez que paramos la grabación, aparecen varios botones para poder guardar o compartir la nota de voz. Por un lado podemos embeber la nota de voz en cualquier página web, pulsando sobre el primer botón, que nos permite copiar el código de inserción para ello. El segundo nos permite copiar la URL de esta nota de voz, de tal manera que si la copiamos en cualquier app o la adjuntamos en un correo electrónico es posible acceder directamente a la nota de voz y reproducirla al instante.

El último de los botones nos permite tuitear la nota de voz, para que vaya adjunta en la publicación. De esta manera podemos enviar rápidamente a muchas personas a través del tuit nuestra nota de voz. En la parte superior derecha tenemos un nuevo botón con el que podemos empezar precisamente una nueva grabación, gracias a la función “New Speek” Como veis es una manera muy sencilla de poder enviar notas de voz a otras personas a través de diferentes medios, y lo mejor de todo, sin tener que instalar nada en el PC o en nuestro teléfono móvil. Solo entrar en una página web, grabar y compartir sin más complicaciones.

Desde luego es una muy buena alternativa a esas situaciones en las que necesitamos grabar una nota de voz y compartirla de manera rápida, y no tenemos ni la app adecuada instalada, o bien si es así, no queremos compartirla con otros contactos del teléfono, y hacerlo de una manera, un tanto anónima, y eso es precisamente lo que ofrece Speek.