¿Cómo escuchar y gestionar tu historial de voz en Google?

Las búsquedas de Google cada vez son más inteligentes y más rápidas. Podemos preguntarle qué altura tiene la sagrada familia, que envíe el WhatsApp que quieras a un contacto o pedirle que te lleve a cualquier dirección solamente con decir 'Ok Google'.

Pero estas grabaciones quedan registradas de por vida. Por si no teníamos suficiente con que nos rastreen en nuestro correo o búsquedas o que registren todas y cada una de las ubicaciones de los teléfonos Android, ahora esto.

A lo mejor no lo sabías, pero los de Mountain View tienen una página en el que puedes controlar tu historial de voz y audio. No solamente las búsquedas de escritorio, también todas y cada una de las veces que has preguntado algo en Google Now (en audio y texto).

En fin, puedes encontrarte alguna sorpresa de alguna noche de borrachera, con una sensación mezclada de tranquilidad e inquietud. Lo bueno es que puedes hacer una búsqueda de tus propias búsquedas, ya sea con texto o por fecha en el calendario.

El almacen de órdenes

¿Para qué quiere almacenar tu voz el buscador? Lo hace, según afirman, para mejorar el reconocimiento de voz y tener el aprendizaje de los acentos de las distintas personas. Pero también lo hace para tener datos de todo lo que se busca.

La compañía ya te avisa, cuando activas la posibilidad de decir “Ok Google” para una búsqueda de voz en cualquier pantalla, que las búsquedas quedan asociadas a tu cuenta de Gmail. Siempre privadas, obviamente.

En los menús de ajustes que ofrece la compañía puedes eliminarlo, pero no del todo. Google no deja de almacenar las grabaciones, pero las mantiene con un identificador anónimo, para que difícilmente las grabaciones se vinculen a tu cuenta. Así que la mejor solución si no quieres aparecer en el registro es dejar de hablar con él.

También puedes gestionar este asunto desde el móvil. En los ajustes de la aplicación de Google, elige 'Cuentas y privacidad / Controles de actividad de Google'. En esas opciones puedes desactivar el historial de actividad o administrarlo.