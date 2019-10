Es la gran alternativa a WhatsApp, Telegram. Una app que nos ofrece multitud de funciones que no encontramos en la app de mensajería de Facebook de ninguna manera, y que están llevando a muchos usuarios de WhatsApp a tener al menos instalada la app de mensajería para cuando no es posible utilizar WhatsApp. Por ahí se empieza a depender de una app, y en ese aspecto Telegram se está posicionando muy bien. Telegram como en el caso de WhatsApp cuenta con un cliente web, desde el que podemos chatear prácticamente de la misma forma que en la versión móvil, aunque como es lógico echamos en falta muchas funciones. Una de ellas es la del modo oscuro, que no podemos activar desde el cliente web de Telegram. Pero como es habitual, para eso tenemos el Chrome Web Store, para poder disfrutar de funciones que no nos ofrece la herramienta oficial.

Activa un modo oscuro en Telegram Web desde Chrome

Como podéis imaginar, el gran requisito para ello es contar con Google Chrome como navegador web, si es así, no vamos a tener problema en disfrutar de este modo en esos momentos en los que es necesario. Para ello necesitamos entrar en la tienda de Chrome, el Chrome Web Store. Y buscar una extensión llamada Dark Theme for Telegram, su nombre ya nos dice todo acerca de lo que es capaz de hacer esta extensión de Chrome. Una vez que instalamos la extensión, podemos disfrutar de inmediato de este modo oscuro para Telegram.

El modo oscuro de Telegram | Ru1nername

No tenemos más que pulsar sobre el botón de esta extensión para comenzar a disfrutar de este modo. Solo hay que pulsar para que se active el modo oscuro, y volver a pulsar para desactivarlo. Lo mejor de esta extensión es que no es una extensión genérica de Telegram más, sino que nos ofrece una funcionalidad perfecta con esta versión web de Telegram. Porque cuando la activamos vemos que no es una transformación literal del blanco en negro, sino que los chats se muestran en color gris y el fondo de estos en color negro. De esta manera disfrutamos de un modo oscuro con un aspecto que le sienta muy bien al cliente web de Telegram, y que además está presente en otras zonas como en los ajustes, no solo en los chats.

Desde luego es un modo oscuro bien elaborado, y como el que podríamos esperar de manera oficial por parte de la app de mensajería. Lo mejor de todo es que la instalación es mínima, no ocupa nada de espacio, y podemos quitarla en segundos cuando ya no nos sea necesaria. La activación y desactivación del modo oscuro no podía ser más sencillo, por lo que desde luego hace lo que promete sin complicaciones. Un modo oscuro perfecto para esas noches en las que estamos chateando sin luz a nuestro alrededor y no queremos que el brillo de la pantalla fatigue a nuestra vista más de lo necesario. Con este aspecto oscuro es mucha menos luz la que sale de la pantalla, y por tanto, nuestros ojos no sufren y conciliamos mejor el sueño, todo son ventajas.