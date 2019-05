Seguramente más de una vez te hayas visto en una página web, intentando descargar una imagen, para comprobar que es imposible. Has probado con pulsar el botón derecho del ratón y pulsar sobre descargar imagen, botón que precisamente no aparece. E incluso has probado con pulsar "copiar imagen" para pegarla posteriormente en un programa de edición de imagen. Si ninguna de esas alternativas funciona tenemos otra, bastante contundente, que te permitirá descargar la imagen que necesitas, siempre y cuando ello no suponga ninguna infracción de los derechos de autor de ella.

Descargar todas las imágenes para poder obtener la que buscas

Puede que no sea la solución ideal, pero desde luego es la más rápida de toda, la de descargar todas las imágenes de una web para poder acceder a esa imagen que no has podido descargar por otras vías. En cualquier caso, si obtenemos finalmente la imagen que hemos buscado, podremos sentirnos satisfechos por completo. Si ya no sabes cómo descargar esa imagen que te obsesiona desde hace tanto tiempo, puedes hacer lo siguiente, porque Internet siempre tiene la respuesta. Ya que podemos encontrar a través de la red diferentes páginas web especializadas en descargar imágenes de la web.

Desde aquí puedes descargar imágenes de una web | Image Cyborg

En este caso hemos optado por una que funciona realmente bien, como es la de Image Cyborg. Esta nos ofrece una forma sencilla de convertir cualquier página web en un archivo comprimido repleto de imágenes que la componen. Para poder comenzar a descargar todas las imágenes de una web lo que debemos hacer es copiar y pegar la dirección web de la página desde donde queremos descargar todas esas imágenes. Una vez que la pegamos en la barra, pulsamos sobre el botón de "Download Image" y esperamos a que la barra de progreso se vaya completando y nos muestre el mensaje de que ha finalizado. Ahora solo te queda pulsar sobre el botón de descarga, algo que nos brindará un archivo comprimido en Zip que contiene todas las imágenes que conforman la página web.

Ahora lo que puedes hacer es extraer ese archivo Zip y extraer todo el contenido a una carpeta, ya sea dentro de tu teléfono móvil o en el almacenamiento del ordenador de sobremesa o portátil. Aquí te encontrarás de todo, desde imágenes principales, a las secundarias y también a otros elementos, como botones, fondos y en definitiva todos los elementos gráficos que componen una página web. Y entre todo ese material, encontrarás fácilmente esa imagen que no habías podido descargar antes por ninguno de los medios posibles. Como veis es una forma bastante rápida de acabar con un problema bastante común en Internet. Eso sí, lo volvemos a recordar por si existe algún despistado en este tema. Debemos tener mucho cuidado no con las imágenes que descargamos, porque técnicamente podemos descargar cualquiera, sino con el uso que le damos a estas, ya que siempre debemos contar con que si está sujeta a derechos de autor debemos tener el permiso expreso de este para poder distribuirlas, por lo que siempre debemos estar alerta en este caso.