Nos gustaría decir lo contrario, pero parece que en estos próximos meses el mercado de trabajo va a estar muy difícil, primero con la ola de despidos que ha generado la pandemia de COVID-19, el menos a estas alturas, porque no sabemos si empeorará aún más. Y segundo porque cuanta más gente se quede en el paro, más personas estarán en búsqueda activa de este lógicamente. Así que además de estar bien preparados de cara a un nuevo trabajo, es evidente que debemos encarar la búsqueda de este con las mejores armas. Y el Currículum Vitae es la mejor que tenemos para poder causar buena impresión a la empresa y que al menos estimen nuestra solicitud para una entrevista. Pues bien, te proponemos una manera sencilla de poder crear el currículum basado en tu cuenta de la red profesional.

Así puedes crearlo rápidamente

Desde la propia aplicación de LinkedIn tenemos la posibilidad de crear un currículum basado en toda nuestra experiencia volcada en esta red profesional. Con esta es posible crear rápidamente el currículum gracias a una función nativa. Para ello lo único que debemos hacer es entrar en nuestro perfil de LinkedIn y pulsar en el botón “Más” que hay al lado de “añadir sección”. Al pulsar sobre este botón “Más” vamos a poder ver una opción llamada “Guardar como PDF”. Una vez que pulsamos se generará de manera automática el archivo PDF con el currículum y este se descargará también de manera automática.

Guardando el perfil como un CV en PDF | Tecnoxplora

El archivo PDF descargado nos mostrará todos los datos que tenemos subidos a la red profesional con aspecto de currículum. Con una franja de color en un lateral, donde se colocará la información de contacto, y a la derecha en varias páginas, dependiendo de la longitud de la información que hayamos introducido en la red profesional, toda nuestra trayectoria en este sentido. De esta manera tendremos todo un currículum, con un aspecto aceptable y listo para enviar a una empresa. Lo normal es que si estás buscando trabajo tengas tu perfil de LinkedIn en perfecto estado de revista, por lo que todos los datos que se trasladen a este currículum deberían estar listos para poder enviarlos a una empresa.

En todo caso, si ves que algún dato no es correcto o que se podría expresar mejor alguna experiencia, solo tienes que modificar esos datos en la información de nuestro perfil en LinkedIn y volver a crear el PDF, de esta manera tendrás corregido tu Currículo y a tu gusto. Si eres asiduo de LinkedIn y te pilla desprevenido una buena oferta de trabajo, no cabe duda que lo mejor que puedes hacer para poder ofrecer tu candidatura rápidamente es la de crear tu currículum con la herramienta para crearlos de LinkedIn, no es perfecta, pero suficientemente válida para sacarnos de un apuro.