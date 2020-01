La aplicación de mapas de Google es la más completa que existe, hay otras alternativas de gigantes como Nokia o TomTom, pero desde luego ninguna tiene el alcance y dinamismo que nos ofrece la herramienta de Google en todas sus versiones. Además cuenta con un arma que es difícil de encontrar en esas alternativas, como es la de Street View, una vista a pie de calle que ya nos permite recorrer cientos de miles de kilómetros de todo el planeta como si estuviéramos allí. Pues bien, hoy os contamos no cómo utilizar Street View, sino la posibilidad de comprobar de un vistazo en qué lugares podemos disfrutar de Street View en la herramienta de mapas.

Un mapa exclusivo de Street View

La aplicación de mapas tiene en Street View uno de sus aspectos más exclusivos y característicos. Esta vista nos permite acercarnos a cualquier calle o lugar de una gran parte del planeta y recorrerla como si estuviéramos allí mismo. Aunque la realidad es que no tenemos la posibilidad de visitar todos los lugares del planeta, ya que el alcance de esta herramienta es limitado. Unas veces por razones de acceso, y otras por motivos geopolíticos, la realidad es que no siempre se pueden visitar los sitios de esta forma. Razón por la que seguramente más de una vez habéis arrastrado el “muñequito” de Street View a una zona del mapa y este ha vuelto a su sitio al no ser posible acceder a ninguna vista de Street View.

La vista de Street Viewº | Tecnoxplora

Pues bien, para evitarlo, en la versión web de Google Maps tenemos una capa precisamente para Street View de forma exclusiva. Con ella podemos ver todos los lugares donde hay registros de la cámara de Street View. Para ello lo que debemos hacer es pulsar sobre las tres rayas horizontales en la parte superior izquierda de la pantalla. Una vez dentro del menú desplegable, debemos pulsar sobre el botón de Street View. Como verás, si alejas mucho el mapa, hasta el punto de ver el globo terráqueo, podrás apreciar las líneas de color azul que nos desvelan que en esos lugares hay disponible una vista de Street View disponible.

Dejando el cursor sobre una zona se muestra la vista Street View | Tecnoxplora

De esta manera sabremos exactamente sobre qué lugares podemos lanzar el muñeco naranja para comenzar a ver el mundo desde esta perspectiva. Así, mientras exploramos el mapa en cualquier lugar, comprobaremos si hay vista Street View gracias a las líneas de color azul. Algo que también podemos hacer en la versión móvil. De hecho solo hay que pulsar sobre el botón de las capas del mapa, en la parte superior derecha, y seleccionar el icono de “Street View” que nos llevará a la misma vista de la versión web. Gracias a la cual podemos comenzar a explorar los lugares con Street View de la misma forma, viendo resaltados en azul los lugares donde sí que existe este tipo de vista, que muchas veces nos permite visualizar un sitio antes de visitarlo. Algo por lo que muchos hubieran incluso pagado hace años.