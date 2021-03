Cómo compartir la contraseña Wifi mediante un QR en tu móvil Xiaomi

Es tan habitual el uso de redes wifi en nuestro día a día que nos hemos acostumbrado a conectarnos a las redes disponibles allá donde vamos. Tan habitual como compartir conexión es compartir la contraseña de esta por lo que es verdaderamente sencillo si nuestro móvil dispone de la función que a continuación te vamos a contar.

Compartir red Wi-Fi con un teléfono Xiaomi

Aunque con la pandemia se ha visto limitado mucho nuestra vida social aun es habitual acudir a casa de un familiar o amigo o recibir en nuestra casa invitados con los que compartir nuestra conexión Wi-Fi. Por lo que si tenemos un móvil Xiaomi nos será mucho más fácil llevar a cabo este sencillo trámite.

Por norma general solemos entrar en los ajustes de nuestro móvil, localizamos la red y a continuación tecleamos las interminables e inmemoriales contraseñas. Pero gracias a esta función no sólo no hace falta conocer el nombre de la red, sino que tampoco tendremos que exponer la contraseña. Por lo que con esta función no sólo es fácil compartir el Wi-Fi sino que también es seguro ya que en ningún momento revelamos nuestra contraseña a ningún usuario.

Para poder usar esta función sólo nos hace falta por un lado un móvil Xiaomi y por otro lado que el otro terminal disponga de cámara y lector de códigos QR. Compartir la conexión es verdaderamente fácil y para ello sólo tienes que llevar a cabo los siguientes pasos:

En primer lugar, accede a los ajustes y Wi-Fi de tu teléfono Xiaomi

de tu teléfono Xiaomi Cuando nuestro teléfono está conectado a una red Wi-Fi encontraremos el mensaje “ Toque para compartir la contraseña ”

” De este modo en una pantalla emergente nos aparece el código QR a través del cual se comparte le contraseña.

a través del cual se comparte le contraseña. Hay móviles que incluyen por defecto la función necesaria en la cámara, bien en una aplicación por separado para leer los códigos QR. También podemos usar Google Lens para ello.

para ello. En caso de que nuestro móvil no disponga de esta función será necesario descargar una de estas apps desde la tienda de aplicaciones de Google .

. Una vez tengamos preparada la aplicación que nos permite leer el código, la abrimos y escaneamos dicho código.

Al hacerlo, nos aparecerá tanto el nombre como la contraseña de la red y de este mod nos conectaremos automáticamente a la red Wi-Fi sin necesidad de hacer nada más. De esta forma nos evitamos fotografías la parte trasera del router cada vez que cambiamos la contraseña, cosa que es muy recomendable pues si no cambiamos la contraseña tenemos más posibilidades de que nos pueden robar la señal Wi-Fi con más facilidad. Nuestro teléfono almacenará la información necesaria para recordarla conexión en futuras ocasiones.

Una función que se echa de menos en los teléfonos Android ya que por ahora sólo está disponible en las máscaras de personalización de algunos fabricantes, pero que este año será integrada en la nueva versión del sistema Android 12. Tan sólo nos queda esperar que poco a poca vayan llegando las actualizaciones del sistema a todos los fabricantes.