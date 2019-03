Cómo borrar tu casa de Google Street View para proteger tu intimidad

A medio camino entre el cotilleo y el voyeurismo, un paseíto por Street View te permite ver de todo. O casi todo. A golpe de clics, cualquiera puede pasearse por esa ciudad que aún no ha visitado, observar (e incluso escuchar) con todo lujo de detalles cómo es la urbe a la que le gustaría viajar.

Los famosos coches de Google abren todo un abanico de posibilidades para que el internauta mirón que llevamos vea mundo: para ver cómo es el barrio al que va a mudarse, para conocer el lugar en el que vive algún conocido y, en general, para darse un garbeo por ahí y dar rienda suelta a nuestro yo más fisgón.

Sin embargo, si bien Google sabe que nos gusta ver mundo y cotillear, hay unas cuantas cosas que no nos puede mostrar a través de Street View para proteger la privacidad de las personas capturadas por el objetivo de la 'gran G'. Así, dándote un paseo por el mundo, nunca verás (o no deberías ver) el rostro de un viandante o la matrícula de un vehículo: aunque las cámaras de Google no captan nada que no pueda ver cualquiera que esté in situ, Google difumina caras y matrículas para proteger el anonimato de los fotografiados.

Además, Google también borrará del mapa tu casa para que ningún cotilla 2.0 conozca los exteriores de tu morada. Si se lo pides, claro. Así, cuidar tu privacidad es realmente sencillo: unos pocos clics son suficientes para que Google deje de enseñarle la fachada de tu casa a cualquier extraño.

Para solicitar que tu casa se convierta solo en una mancha borrosa en Street View, lo primero que debes hacer es localizarla en la herramienta de Google y situarte ante ella. A continuación, la opción "Informar de un error" (situada en la parte inferior derecha de tu pantalla) te llevará hasta el breve formulario a través del que los usuarios pueden pedirle a Google que difumine tu hogar.

En ese formulario, los usuarios pueden indicar exactamente qué problema hay en Street View. Una cara o una matrícula sin difuminar, cualquier imagen que crees que Google debería borrar (contenido inapropiado como desnudos o imágenes violentas, según la compañía) o tu casa son las opciones que puedes indicar en este formulario que, según Google, será revisado posteriormente para borrar (o no) lo que solicitas.

Borrados 'VIP'

Google pasará el pincel por la imagen de tu casa y nadie podrá verla nunca más (la compañía advierte que "el desenfoque de una imagen, una vez aplicado, es permanente") y tú podrás disfrutar de la tan ansiada privacidad que la cámara de un coche te robó.

Sin embargo, siempre hubo clases, y en eso Google no es una excepción. Un paseo por Edgewood Drive, en Palo Alto, California, es suficiente para sospechar. Allí, en el 1456 vive el mismísimo Marck Zuckerberg.

No recurras a Street View para ver de cerca qué aspecto tiene la morada del mandamás de Facebook. No te esfuerces: no la podrás ver a pie de calle.

El hogar de Zuckerberg no aparece difuminado como el de cualquier otro usuario que lo solicite, sino que Google parece haber cortado la calle a la altura de la vivienda para evitar que cualquier mirón se acerque virtualmente a los dominios del creador de Facebook.

En tu caso, Google no se tomará tantas molestias para que nadie cotillee cerca de tu vivienda; pero, de todas formas, pedirle a los de Mountain View que difuminen tu casa es realmente sencillo (y un regalo para tu privacidad).