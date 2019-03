La 'Comisión Sinde-Wert' determina que una web de enlaces infringe la ley... el mismo día que un juez la exime de toda culpa

Con la aprobación en febrero de 2011 de la posteriormente llamada 'ley Sinde-Wert', que quitaba el poder a los jueces y dejaba la decisión sobre el cierre de webs de enlaces a un órgano administrativo, una pregunta saltó al aire: ¿Y si ese órgano administrativo decide actuar contra una web que ya ha sido juzgada y a la que un juez liberó en su momento de toda culpa?

Ese caso ya ha llegado. Este lunes, el administrador de la web multiestrenos.com ha recibido un par de resoluciones contradictorias: por un lado, la de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual (el órgano administrativo creado a consecuencia de la ley Sinde-Wert y popularmente conocido como 'Comisión Sinde-Wert'), que establece una serie de actuaciones contra la web al entender que lleva a cabo diversas infracciones de propiedad intelectual; por otro, una resolución judicial que no solo exime a la web de toda culpa, sino que, además, procede al sobreseimiento del caso.

La casualidad ha querido, además, que el administrador de la web haya recibido ambas resoluciones el mismo día, lo que constituye una paradójica y surrealista situación que a cualquier ciudadano dejaría sin saber a cuál de las dos resoluciones hacer caso. Estos son los dos documentos que el webmaster ha recibido:

- Consulta la Resolución de la 'Comisión Sinde-Wert': La web infringe la propiedad intelectual

La actuación de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual viene motivada a instancia de la Federación de Distribuidores Cinematográficos (Fedicine), que denuncia la supuesta existencia de enlaces de descarga de las obras 'El invitado', 'Ghost Rider: espíritu de venganza' y ' Viaje al centro de la Tierra 2: la isla misteriosa' desde la web.

Para la Comisión, esta web no solo facilita la descarga de las obras, sino que, además, lleva a cabo una labor de comunicación pública, ya que “se ofrece el acceso a las obras mediante una serie de instrumentos de acceso y localización de las mismas, situados en el contexto de páginas específicas dedicadas a las mismas y que facilitan el acceso a obras protegidas ofrecidas ilícitamente de manera notoria”. Además, la labor de la web “no se subsume bajo el concepto de mero intermediario de enlace a contenidos de responsabilidad de terceros”.

Por ello, la Comisión determina que existe una “vulneración de derechos de propiedad intelectual, puesto que en su página se produce una explotación no autorizada y comunicación pública (…), por lo que procede ordenarle la retirada de los contenidos o a inhabilitar el acceso a los mismos que pudieran resultar ilícitos por vulnerar derechos de propiedad intelectual objeto del procedimiento”.

- Consulta la Resolución judicial: La web no infringe la propiedad intelectual

El documento judicial parte de una demanda interpuesta por un total de 23 empresas (entre las que figuran productoras como Disney, Columbia, Manga Films o Warner) contra el administrador de la web mejortorrent.com y de otras páginas (entre las que se encontraba en la página), que fueron finalmente añadidas a la demanda.

En la demanda, los querellantes alegan que estas páginas infringen la ley, pero los argumentos del juez, no obstante, son claros: “Ninguna de las paginas gestionadas por el imputado permite una descarga directa de las obras. Las páginas analizadas no alojan las obras, ni tampoco hay páginas que permitan el visionado directo”.

Así pues, “la cuestión sería si publicitar o facilitar los enlaces es un acto de comunicación pública”. Y, mientras para la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual “el servicio de multiestrenos.com no se subsume bajo el concepto de mero intermediario de enlace a contenidos de responsabilidad de terceros”, el juez piensa todo lo contrario: “Dado el funcionamiento del sistema de intercambio de archivos "Peer to Peer" [P2P], puede entenderse, con muchas resoluciones de Audiencias, que lo que realiza son actos de intermediación”. Por tanto, el juez acaba procediendo al sobreseimiento del caso “al no aparecer suficientemente justificada !a perpetración del delito contra la propiedad intelectual investigado”.

David Bravo: “Ya advertimos de que esto podía pasar”

Cualquier ciudadano podría asombrarse ante esta contradicción, pero el abogado defensor de la web, David Bravo, ya lo avisó en su momento. Lo hizo en las alegaciones a las primeras decisiones de la 'Comisión Sinde-Wert', a la que avisó de que estaban decidiendo acerca de un asunto que ya había sido juzgado por un juez.

En su escrito a la Comisión, Bravo avisa: “Si la Sección (…) resuelve en este procedimiento que estamos ante un supuesto de comunicación pública despreciando conscientemente el hecho de que el Juzgado de Instrucción citado está en estos momentos decidiendo sobre esa misma cuestión jurídica, estaría entrando a conocer un asunto que ya está siendo objeto de decisión por un órgano con prioridad”.

De hecho, “podría darse la paradójica situación que el instituto de la prejudicialidad penal pretende impedir: que se llegue a resoluciones contradictorias en procedimientos seguidos en paralelo”. Y eso es justo lo que ha pasado.

“La Comisión, con una argumentación jurídica a mi juicio extravagante, me hizo saber que el instituto de la prejudicialidad para ellos no opera”, asegura David Bravo a Tecnoxplora. “Al final ha pasado aquello de lo que se les advirtió, y una persona ha recibido en un mismo día dos resoluciones: una que dice que está infringiendo la propiedad intelectual y otra que dice que no”.

“Solo nos queda una vía: llevarlos a todos a los juzgados”

Para el abogado, “esta especie de ciclotimia anímica a la que ha sido condenado mi cliente durante el día de hoy [por el lunes] con noticias de dos órganos distintos que son contradictorias e incompatibles entre sí es fruto de que se haya dado carta blanca a un órgano administrativo para que hagan de jueces funcionando según su criterio y con una suerte de reglas especiales”.

Recuerda, además, que el asunto no es nuevo: “Muchos nos opusimos a la llamada Ley Sinde previendo este tipo de disparates, contradicciones y arbitrariedades. Finalmente se aprobó pese a nuestros argumentos y quejas bien fundamentadas. Ahora solo nos queda una vía: llevarlos a todos a los juzgados”.