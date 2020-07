Los comandos que más te ayudarán de OK Google y Siri

Siri y OK Google son los asistentes inteligentes de Apple y Google que ayudan a los usuarios a llevar a cabo tareas diversas de un modo más rápido. Estas aplicaciones se basan en la tecnología de la inteligencia artificial y utilizan el procesamiento del lenguaje natural. De este modo, son capaces de hacerte recomendaciones, responderte a preguntas y realizar diferentes acciones simplemente oyéndote hablar. En este vídeo te contamos cómo sacarle partido a los comandos de voz para que tu móvil haga más cosas por ti de las que ya hace sin tu ayuda.

Hoy en día utilizamos el móvil para prácticamente todo. Existen tantas aplicaciones como necesidades podemos tener. Es por eso por lo que las tecnologías que nos ayudan a sacarle más provecho a este tipo de dispositivos han ido creciendo y extendiéndose en las distintas marcas de móviles del mercado. Ahora, prácticamente cualquier ‘smartphone’ es capaz de hacer un sinfín de cosas por ti.

Entre otras muchas tareas, Siri y OK Google te permiten realizar búsquedas a través de la voz, abrir aplicaciones que no encuentras, responderte a algunas dudas o llamar a alguien por ti. Sin embargo, en ocasiones utilizamos una manera de comunicarnos que la inteligencia artificial aún no llega a comprender. Por ello, hemos de usar una serie de fórmulas o comandos. Estos nos facilitarán agilizar la forma en la que nos relacionamos con nuestros dispositivos y las tareas que queremos hacer a través de estos.

Por supuesto, antes de nada, debes configurar correctamente estas aplicaciones. Esto te facilitará las tareas futuras que quieras realizar y te ahorrará tiempo más adelante. No obstante, este paso es solo el primero. En este vídeo encontrarás diferentes trucos y fórmulas para que tu móvil te ayude de forma más efectiva en todas las actividades que quieras realizar en tu día a día.

