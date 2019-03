Así detectamos las redes de trata de seres humanos en Internet

En uno de mis viajes conocí a un compañero norteamericano que me estuvo hablando sobre una de sus investigaciones: la desarticulación de una red organizada de traficantes de seres humanos cuya principal vía de captación de víctimas era la Red. Detrás de esos anuncios donde se ofrecen “señoritas” de compañía u oportunidades de trabajo, puede haber una red organizada de trata de seres humanos.

Modus operandi

Anuncios donde se ofrecen presuntas ofertas de trabajo fuera del país como cuidadora, limpiadora, administrativa. “Oportunidades laborales” que van camufladas bajo agencias de gestión de matrimonios o webs de citas y acompañamiento. Hay ocasiones en las que las víctimas son captadas a través de redes sociales y otros foros donde el trabajo del captador debe ser cuidado y esmerado. Se requiere un proceso elaborado de ingeniería social donde engatusar y engañar a la víctima con promesas y oportunidades que nunca llegarán.

Se les ofrece el transporte “gratis” o con “facilidades de pago” hacia el país de destino que albergará su prometido “sueño” y los pagos de los billetes de tren y/o avión se harán con tarjetas de crédito e identidades robadas y usurpadas para dificultar su investigación. Se trata de ocultar cualquier rastro posible.

Ya en los países de destino, las víctimas son forzadas y se les retira pasaporte y el dinero que ganan para que no puedan escapar. Se les obliga a realizar actos sexuales o eróticos chantajeadas con ser sometidas a castigos corporales e incluso contra su propia vida. Si la captación y la propia actividad criminal se lleva a cabo a través de la Red sin implicar desplazamiento o secuestro a otros países de destino, se les chantajea con publicar fotos o videos entre su entorno personal una vez han obtenido imágenes comprometidas de la víctima mediante diferentes engaños.

Empezamos a investigar

La web superficial, donde navegan y buscan información la mayoría de usuarios ya no es práctica para identificar estas redes de trata de seres humanos. Es habitual que operen en la Deep Web o Red profunda, más de difícil de hacer un seguimiento de sus usuarios, publicando anuncios y webs que ofertan servicios sexuales y eróticos o tratando de captar trabajadores para supuestos puestos de trabajo. “Cuando llevas un tiempo sumergido en este submundo, tu mente empieza a ver solo anuncios y más anuncios de este tipo. Es como si toda la Red estuviera infectada de trata y víctimas potenciales que pronto acabarán en las manos de estos criminales” me decía el compañero norteamericano.

Por desgracia, conozco la sensación que se crea en tu interior cuando te sumerges en amargas investigaciones sabiendo que solo tú tienes la posibilidad de detener a los criminales para conseguir la justicia y el descanso que las víctimas merecen.

Las búsquedas genéricas en la Red y sin un objetivo razonable son inútiles para llegar a detectar una red de trata de seres humanos y poder acreditar su actividad. Has de recibir una información, emails, teléfonos, etc. o cualquier dato concreto que pueda pertenecer a una persona/empresa de la que se tengan indicios de participación en los hechos. Conseguir declaraciones de alguna víctima, aunque sea de forma anónima, reportes, relatos en foros underground, etc. y cuando más datos de información mejor, pueden ponernos sobre una pista fehaciente.

Si las búsquedas son a “pedal”, sin la ayuda de ningún tipo de buscador o software especializado de reconocimiento o análisis de webs, es imposible hacer un trabajo eficaz. El trabajo se dificulta y se dilata mucho en el tiempo si no se emplea algún tipo de herramienta específica; de ahí la importancia de tener recursos para investigar. Esos datos vinculados a una persona van a señalar a diversas webs de contenido erótico, oferta de servicios sexuales o anuncios que contengan la misma información o similar, siempre después de su respectivo análisis técnico, acumulando aún más indicios. Del estudio y la comparación de las similitudes entre los datos que se extraen de webs, emails, teléfonos e incluso direcciones y datos personales (ficticio o no), nos permiten continuar con la investigación.

Además, vinculados a los anuncios y webs existen fotografías, portales o publicaciones que han podido ser retirados o borrados pero que aún conservan metadatos relacionados con los que en ese momento están activos. Incluso, a través de determinados softwares se puede saber si la saturación, el color y la luz así como ciertos rasgos de las chicas que aparecen en ellas son similares y han sido tomadas en los mismos lugares u hoteles.

Son importantes el uso de otras medidas de investigación judicial

Este trabajo requiere el uso meticuloso y autorizado del agente encubierto para tratar de encontrar similitudes o coincidencias entre webs, anuncios y datos y poder llegar a un contacto directo con los que publican y administran la estructura criminal. Hay que tener especial cuidado con la información que el agente encubierto solicita y cómo ya que, si no somos consumidores habituales de este tipo de servicios, los criminales pueden detectar que no se trate de verdaderos clientes sino de alguien que esté tratando de obtener información de la red criminal. Si lo descubren, te quedas fuera. La barrera del idioma es un hándicap importante que dificulta mucho la tarea y exige coordinación con otros países que hablen ese idioma nativo si no es el español, en nuestro caso.

Después de un exhaustivo análisis de la información obtenida, un tiempo bastante largo de investigación, irán surgiendo datos relevantes para el caso. No obstante, depende de la colaboración del usuario que sospeche o de las propias víctimas viviendo el infierno de estas estructuras criminales, que se pueda iniciar una investigación. Así que, si detectas cualquier información que pueda sernos útil, colabora. Contra la trata, NO hay trato.