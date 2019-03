Cambia el nombre de tu wifi para que no te roben la conexión

Estamos rodeados de señales inalámbricas de internet por todos los lados. Ahora mismo puedo contar a mi alrededor más de treinta, que llegan con más o menos potencia. Y no quiero ser pesimista, pero me arriesgo a decir que seguramente tres de cada cuatro usuarios no han cambiado la contraseña desde que le instalaron el ADSL o la fibra óptica.

Es cierto que los protocolos de seguridad de los routers son cada vez mejores y que se corre menos riesgo a pesar de que en el internet profundo circulen miles de contraseñas de fábrica de estos dispositivos. Pero también es cierto que éste no es un dispositivo cuyo 'firmware' actualicemos alguna vez o nos enteremos si ha sufrido una brecha de seguridad, así que convendría saber cómo actuar por si alguien está birlándote los megas que tú pagas.

El robo de conexión no es una leyenda urbana. Si no, ¿por qué ves a veces por la calle carteles de “wifi gratis”? Estos prendas, además de cometer un delito, alguna que otra llamada recibirán...

Para cubrirte las espaldas sólo tienes que seguir estos pasos:

El router delata al ladrón

“Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos...”, cantaba Gardel. Con el parpadeo de las luces del módem puedes saber si algo va mal: desconecta todo lo que esté conectado a internet y si alguna luz sigue encendiéndose y apagándose es que pasa algo raro. Este es el modo más rudimentario de comprobarlo.

Comprueba los dispositivos conectados

Si tienes la mosca detrás de la oreja puedes ver quién está conectado. Utiliza Fing desde tu dispositivo móvil (Android / iOS) o una prueba gratuita de Who is on my wifi en tu ordenador (Windows / Mac) para ver qué dispositivos están conectados en el momento.

Lo único malo es que sólo aparecen los que están en ese momento, por lo que tendrás que repetir la operación varias veces y en distintos momentos... O pasar al siguiente punto.

Entra en la configuración del router

La web para acceder, además del usuario y la contraseña para meterse, aparece en una etiqueta del aparato, aunque suele ser algo estilo esto o esto o esto. Te sorprenderá que suele ser un usuario y una contraseña para un niño de parvulitos, así que si alguien puede conectarse a tu wifi también puede meterse en la web de configuración con un par de inventos y liártela parda.

En la página del router aparecerá en el menú el apartado DHCP y/o 'LOGS'. Allí verás la dirección IP y el número MAC de cada dispositivo que se ha conectado. Este número es único para cada dispositivo, y en algunos routers aparece hasta el nombre con el que se conecta (“iPad de X”, “Samsung de Y”). Si ves algún dispositivo raro podrás caparle el acceso futuro, aunque no lo hagas con el del típico amigo que al ir a tu casa te pide la clave del wifi casi antes de saludar.

Cambia el nombre y la contraseña

Cada modelo de router cambia la pestaña, pero no te será difícil ver la opción 'dispositivo' o SSID. Ahí podrás cambiar el nombre de tu red y elegir una contraseña nueva fuerte: no vale una que puedas “cantar” en alto a cualquiera que pase. Y elige dentro del menú la protección WPA2, ni se te ocurra WPA o WEP.

Y, por cierto, algunos aparatos incluso dan la opción de que no aparezca el nombre de la red, para que la tengas que añadir manualmente en tus ordenadores, smartphones y demás gadgets.

Ahora que ya sabes cambiar la contraseña ya puedes vacilar a tus vecinos con algún nombre original en tu wifi. Pero sin pasarte, que puede haber algún hacker a la vista.