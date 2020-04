Poco a poco se va viendo algo de luz al final del túnel, al menos eso es lo que nos indican las tibias medidas de desescalada y confinamiento que estamos conociendo poco a poco. A pesar de que lamentablemente todos los días siguen falleciendo más de 400 personas por Coronavirus en España, algunas medidas se van a relajar, de momento con los más pequeños, para que puedan disfrutar de un pequeño paseo a diario. La distancia a la que podremos salir con los más pequeños desde nuestros hogares será de un kilómetro, algo que es más bien orientativo, lo que no quita que tengamos bien claro hasta qué punto concreto podremos salir con ellos, para evitarnos problemas.

Calcúlalo desde tu móvil o PC

Lógicamente la desescalada y el relajo de las medidas deben ir acompañadas de la responsabilidad individual. Si vamos a poder sacar a los niños a la calle, va a ser para que puedan estirar las piernas, recibir luz solar, o en definitiva despejar su mente, que lleva anclada a casa prácticamente seis semanas en las que no han podido salir. Para ello los padres, madres o cualquier tutor a su cargo van a poder sacarlos a pasear, pero lógicamente con unas limitaciones y manteniendo siempre el distanciamiento social. Y como es lógico, también habrá una distancia máxima en la que podremos pasear con ellos. Esta va a ser de un kilómetro desde nuestra casa.

Calculando la zona por la que podemos pasear con los pequeños | Tecnoxplora

Podemos calcular más o menos una distancia segura a nuestro alrededor, pero si no estamos seguros de hasta dónde llega exactamente esa distancia, podemos optar por utilizar el móvil o el PC para calcularlo. Con algo tan sencillo como una herramienta para marcar distancias en un mapa. Y no hablamos de Google Maps. En este caso se trata de una página web compatible con cualquier dispositivo que cuente con un navegador web, ya sea un móvil Android, un iPhone, una tableta, PC o Mac. Desde todos ellos podemos entrar en la página de CalcMaps, que cuenta con una herramienta para dibujar el radio de una determinada distancia desde un punto, por ejemplo la ubicación de nuestra casa.

Una vez dentro de esta herramienta, solo tenemos que introducir la dirección exacta de donde vivimos. Después pulsamos sobre el botón de “dibuja un círculo” en el lateral izquierdo del mapa. Ahora el puntero, si utilizamos el ratón, o el dedo, si estamos en una pantalla táctil, lo ponemos sobre la ubicación de nuestra vivienda, y lo deslizamos mientras se va haciendo más grande el círculo. A la vez que lo hacemos podemos ver la distancia hasta la que llega la circunferencia desde el centro de ella, que es la ubicación de nuestra casa.

No tienes más que deslizar hasta que marque “1.00 km” momento en el que dejaremos de pulsar el botón izquierda del ratón o dejaremos de pulsar la pantalla del móvil. Ahora como resultado puedes ver en el mapa una circunferencia que nos muestra claramente hasta dónde podemos pasear con los pequeños para no sobrepasar ese kilómetro. Lógicamente hay que pensar en distancias rectas hacia esos extremos, y no tomar toda la circunferencia como superficie para un paseo, ya que en ese caso estaríamos hablando de un paseo mucho más largo. En cualquier caso, es una buena ayuda para hacernos una idea de hasta dónde podemos llegar con los pequeños.