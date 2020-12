No caigas en la trampa, ahora los hackers quieren extorsionarte con vídeos comprometedores

Lamentablemente no hay un mes en el que no conozcamos una nueva campaña de malware acechando a nuestra privacidad, datos y otros muchos aspectos de nuestra vida, y lo peor de todo, sin que nos demos cuenta. Los hackers cada vez buscan métodos más sofisticados para poder endosarnos su malware, con el objetivo de hacer con esos datos ajenos. Una vez más el INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, nos ha advertido de una nueva campaña en la que se envían correos para extorsionarnos con un presunto material sensible para nosotros.

¿En qué consiste esta extorsión?

El organismo público ha advertido ahora de una nueva campaña de correos electrónicos falsos, que busca extorsionar a los receptores de estos con ciertos materiales que serían muy sensibles para ellos. La campaña consiste en el envío de correos electrónicos masivos a los destinatarios, en los que se amenaza a estos con publicar un presunto vídeo de contenido sexual en el que presuntamente aparecemos y que podría tener importantes consecuencias para nosotros. Lógicamente son mensajes aleatorios que no se corresponden con ningún material real que puedan haber grabado de esas personas.

Uno de los correos de extorsión | INCIBE

El objetivo de todo esto es amedrentar a las víctimas y obligarlas a pagar un “rescate” por no publicar el vídeo. Este rescate se pide además en una cantidad determinada de Bitcoin. La amenaza consiste en enviar el vídeo a todos nuestros contactos en un plazo de 48 horas si no se realiza el pago de la cantidad de Bitcoin indicada. Estos correos electrónicos son bastante extensos, describiendo los ciberdelincuentes a la víctima toda la información que han recogido de esa persona con presuntas prácticas sexuales que podrían ponerlo en evidencia en caso de distribuirse a sus contactos.

Desde INCIBE se pide a aquellas personas que puedan haber sido víctimas de una de estas extorsiones que faciliten toda la información disponible del proceso para poder alertar como en este caso a otras personas de lo peligroso que puede ser hacer caso a estas comunicaciones. Lógicamente estos mensajes son auténticos bulos que buscan aprovecharse del miedo de las víctimas para pagar y evitar el posible sonrojo que produzca una difusión masiva de un vídeo que en realidad nadie sabe de qué se puede tratar. Ese miedo, y el estrés del momento pueden llevar a muchas personas a pagar ese importe en Bitcoin o en otras monedas.

Por tanto, si recibís un mensaje de este tipo siempre debéis ignorarlo, porque como veis no deja de ser un “farol” por el que solo buscan meternos miedo. Lógicamente puede que alguna vez pueda ser verdad, ya que sabemos de la querencia de los hackers por las webcam y acceder a ellas para poder grabar a las personas en sus momentos más íntimos delante de ellas. Pero como sabéis estos son los casos menos probables. En cualquier caso, extremar la precaución e ignorar cualquier tipo de mensaje de este tipo que solo busca asustarnos para soltar nuestro dinero, que siempre es el objetivo de los hackers, lucrarse con nuestros datos o con nuestro miedo.